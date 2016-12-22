В Москве эвакуировали семь кинотеатров после сообщений об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали семь кинотеатров после поступивших звонков об угрозах взрыва. Эвакуации в российских городах из-за анонимных сообщений проходят с 10 сентября

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве эвакуировали людей из зданий семи кинотеатров после поступивших сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Из зданий кинотеатров ​«Летний пионер», «Березка», «Факел», «Высота», «Баку», «Солнцево» и «Киноклуб Эльдар» эвакуировали свыше двух тысяч человек, уточнил собеседник агентства. По данным источника агентства «Москва», в эти кинотеатры должны приехать кинологи.

В то же время источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы сообщает, что правоохранители проверяют данные о «минировании» 14 кинотеатров и четырех торговых центров в столице. «Поступила информация об угрозе взрывов и эвакуации людей из 14 кинотеатров, в том числе из кинотеатров «Березка», «Баку», «Пионер», «Факел», «Высота», «Солнцево» и киноклуба «Эльдар», — сказал он.

Фото: Егор Губернаторов для РБК

Началась эвакуация торгового центра «Калита», который расположен по адресу Новоясеневский проспект, дом 7, сообщает корреспондент РБК. Как рассказал сотрудник охраны ТЦ, эвакуация производится в связи со звонком о заминировании. «Ищут с собаками бомбу. Якобы заминировали. Эвакуация началась с 21:30 мск», — добавил он.

Другой сотрудник охраны центра в разговоре с корреспондентом РБК уточнил, что из здания ТЦ было эвакуировано «больше ста человек». «Люди неспешно выходили. Изначально звонок из полиции поступил. Сейчас едут МЧС и пожарные в помощь полиции», — рассказал он.

Администрация подмосковных Люберец со ссылкой на его главу Владимира Ружицкого сообщила, что в городе эвакуировали ТЦ «Светофор», пишет «РИА Новости». «Поступил звонок администрации торгового центра. В 21:15 мск был принят вызов в службе 112», — рассказали в администрации городского округа. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник ТАСС в экстренных службах позже сообщил, что из-за анонимных сообщений в Москве эвакуировали еще два здания — торгово-развлекательного центра «Варшавский» и фитнес-центр «Кимберли лэнд» на Азовской улице.

В России с 10 сентября идет волна анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах. Звонки о минировании поступали в различные учреждения столицы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Пензы, Брянска, Перми и других городов. За этот период времени людей эвакуировали из школ, университетов, аэропортов, вокзалов, торговых центров, районных управ, генкосульства Испании в Москве и других зданий. ​После проверок взрывные устройства обнаружены не были.

Глава МЧС Владимир Пучков назвал поступающие звонки об угрозах взрыва серьезной проблемой. Он отметил, что ведомство помогает при проведении эвакуации, а также оказывает поддержку людям с детьми и пожилым.

По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах, с 10 сентября были эвакуированы около 500 тыс. человек в более чем 100 российских городах. По его словам, «заминировано» было более 1,2 тысячи зданий, однако ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.