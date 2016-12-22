Владелец футбольного клуба в Испании задержан по делу «русской мафии»

В Испании задержан Александр Гринберг — российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Марбелья». Он оказался среди задержанных испанской полицией в ходе операции против «российской ОПГ»

Александр Гринберг (Фото: Luks MarbellaTV / YouTube)

О задержании Гринберга силами гражданской гвардии в регионе Коста-дель-Соль сообщает издание DiarioSur. В операции, как уточняет издание, был задействован вертолет. Гвардейцы с раннего утра в течение пяти часов проводили обыски в нескольких офисах в городах Михас, Эстепона, Пуэрто-Банус и Марбелья. Обыски прошли и в офисе футбольного клуба «Марбелья» (выступает в Сегунде B, третьем по силе дивизионе испанского футбола), который расположен в одном из помещений на местном муниципальном стадионе.

Всего было арестовано 11 человек: помимо Гринберга это владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas и один из его помощников.

Всем задержанным предъявлены обвинения в участии в организованных преступных группах и отмывании денег «русской мафии» в Испании.

Как уточняет El Mundo, операция полиции направлена на выходцев из так называемой солнцевской ОПГ. Среди задержанных — Арнольд Тамм (Арнольд Спиваковский, экс-гендиректор гостиничного комплекса «Космос», бывший председатель совета директоров гостиничного объединения «Интурист»), которого газета называет «одним из лидеров солнцевской ОПГ». Издание связывает Тамма с Семеном Могилевичем (бывший совладелец Инкомбанка, разыскивается ФБР за махинации с акциями американской компании YBM Magenex International).

Гринберг владеет футбольным клубом в Испании с 2013 года. В феврале 2016-го в интервью «Чемпионат.com» бизнесмен рассказывал, что переехал в Испанию в 2011 году. При этом в России у него остался бизнес, «связанный с арендой недвижимости». В 2013 году Гринберг и несколько его друзей (имена которых он не называет, речь идет о гражданах России и Испании) приобрели ФК «Марбелья» за символический €1 (на тот момент клуб находился в игровом и финансовом кризисе). После покупки «Марбельи» советником президента клуба стал известный экс-футболист Александр Мостовой.