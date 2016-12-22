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Академики не смогли в первом туре избрать президента РАН
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Академики не смогли в первом туре избрать президента РАН
Общество, 14:20
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Академики не смогли в первом туре избрать президента РАН

По результатам первого тура выборов президента Российской академии наук лидировал академик Александр Сергеев, он оторвался от ближайшего конкурента почти в 2 раза, сообщил РБК источник в РАН. Но кандидат не набрал больше половины голосов, чтобы одержать победу в первом туре. Эту информацию РБК подтвердил и Сергеев.

Соперником Сергеева во втором туре, скорее всего, будет руководитель Института океанологии имени П.П. Ширшова, академик Роберт Нигматулин, уточнил он. «Очень небольшой разрыв между третьим и втором местом. На втором месте Нигматулин, а на третьем Геннадий Красников», — сообщил Сергеев РБК. Источник в руководстве Академии подтвердил, что во второй тур выходит академик Нигматулин. 

Коалиция академиков: как повлияет на выборы в РАН объединение кандидатов
Общество

Всего на пост главы учреждения претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах нужно набрать простое большинство голосов — 50% «плюс один» или более голосов. Избранник академиков будет утвержден в должности президентом Владимиром Путиным.

О том, что выборы президента РАН не получится провести в один тур 25 сентября на Общем собрании академиков предположил и.о. главы РАН Валерий Козлов. «Все пятеро кандидатов очень сильные", - отметил он.

Автор: Полина Звездина.
Теги: Выборы , Российская академия наук , Владимир Фортов , Владислав Панченко , Александр Сергеев ...
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