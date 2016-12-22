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Фонд реновации Москвы возглавил бывший глава ДСК-1
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Фонд реновации Москвы возглавил бывший глава ДСК-1
Реновация Москвы, 13:09
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Фонд реновации Москвы возглавил бывший глава ДСК-1
Ранее попечительский совет фонда возглавил мэр Москвы Сергей Собянин

Главой учрежденного правительством Москвы Фонда реновации назначен бывший генеральный директор Домостроительного комбината № 1 (ДСК-1) Анатолий Константинов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Фонд реновации возглавил строитель с 40-летним стажем Анатолий Константинов», — сказал Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

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По данным пресс-службы мэрии, Константинов работает в строительных компаниях Москвы с 1978 года, дослужившись до поста генерального директора ДСК-1. В 2016-2017 Константинов занимал пост заместителя директора по строительному производству в АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов».

Весной 2017 года Владимир Воронин, президент ФСК «Лидер», которому сейчас принадлежит ДСК-1, говорил, что запуск программы реновации запуск программы можно назвать историческим.

«Мы уже направили наши предложения в Клуб инвесторов Москвы, который плотно работает с московским стройкомплексом», — рассказал тогда РБК Воронин.

Позднее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что власти Москвы во время реализации программы реновации намерены работать «только с модернизированными домостроительными комбинатами».

«На сегодняшний день — это ГК «ПИК», ГК «Мортон» (с конца 2016 года принадлежит группе ПИК. — РБК)», — заявил он. Группе ПИК принадлежат ДСК-2 и ДСК-3, а через «Мортон» и ДСК «Град».

Унитарная некоммерческая организация «Московский фонд реновации жилой застройки» была создана в августе 2017 года, тогда же ее попечительский совет возглавил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, в состав попечительского совета вошли четыре заместителя мэра столицы, в том числе вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он же возглавил своеобразный «совет директоров» фонда, который должен рассматривать вопросы, непосредственно связанные со строительством и с проектированием жилья. В августе пресс-служба мэрии сообщала, что позднее в состав совета фонда включат и генерального директора фонда, который будет назначен распоряжением правительства Москвы.

По словам Хуснуллина, Фонд реновации будет работать, как «абсолютно бюджетная организация».

«Все счета фонда будут только в казначействе Департамента финансов, то есть это абсолютно бюджетная организация, которая работает для исключительно городских задач, никаких коммерческих функции у фонда нет», — заявлял Хуснуллин.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: реновация
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