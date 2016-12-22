Путин поручил разобраться в причинах резонансных пожаров на юге России

Правоохранительные органы должны досконально разобраться в причинах пожаров в Ростове-на-Дону и в Волгоградской области, заявил президент Владимир Путин. Ранее власти называли поджоги в числе вероятных причин этих пожаров

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik/ AP)

Президент Владимир Путин поручил правоохранительным органам досконально разобраться в причинах пожаров, которые произошли в Ростове-на-Дону и в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Распоряжение было сделано после доклада президенту главы МЧС Владимира Пучкова, который рассказал о ходе ликвидации пожаров. При этом чиновник не исключил, что причиной пожаров могли стать поджоги.

«Владимир Путин поручил правительству продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров; правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего», — сообщила пресс-служба.

О поджогах как одной из вероятных причин пожаров в Волгоградской области заявляли как глава региона, так и представители МЧС.

МЧС отрабатывает поджог в качестве одной из версии пожаров в Волгоградской области. Об этом рассказал РБК дежурный офицер пресс-службы МЧС по Волгоградской области. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, поджоги могли совершить те, кто заинтересован в земельных вопросах, или кто-то, кто хотел скрыть какие-то «свои недоработки». Он уточнил, что пожары угрожали 40 населенным пунктам с населением около 12 тыс. человек, а огонь горел рядом с объектами «особой опасности».

В МЧС сообщили, что огонь уничтожил 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе, к тушению пожаров привлекли сотрудников МВД, Росгвардии, Министерства обороны, РЖД, а также добровольцев и представителей казачества. Администрация Волгоградской области приняла решение 23 августа ввести режим чрезвычайной ситуации.

Крупный пожар в центре Ростова-на-Дону возник 21 августа. Возгорание произошло в частном секторе, пламя охватило сразу десять домов, а позднее перекинулось и на соседние постройки. В результате практически полностью сгорели около 120 жилых домов. Огонь тушили более суток 2 тыс. пожарных. Были привлечены 231 единица техники, в том числе из соседних регионов, и семь вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны. Вертолеты сбросили на горящие дома 915 т воды.

23 августа Следственный комитет объявил о возбуждении после пожара в Ростове уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).