Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации

Татьяна Москалькова Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о преждевременности организации голосования для москвичей по вопросу сноса пятиэтажек. Она считает, что этого не следовало делать до принятия федерального закона о реновации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что голосование за включение домов в программу реновации столичного жилья не следует проводить до принятия федерального закона. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте омбудсмена.

Москалькова отмечает, что для того, чтобы человек смог принять «обдуманное и взвешенное решение» на этот счет, ему необходимо «ясно и четко» представлять условия, на которых будет происходить расселение домов.

«Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее», — говорится в заявлении омбудсмена.

Голосование, в ходе которого жители домов, попавших в программу реновации, должны высказаться «за» и «против», стартовало 15 мая и продлится до 15 июня. Проголосовать жители могут через электронную систему «Активный гражданин» либо в любом центре госуслуг «Мои документы».

24 мая власти Москвы озвучили промежуточные итоги голосования. Согласно им, жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках программы реновации.

Первое чтение в Госдуме законопроекта о реновации прошло 20 апреля. Ко второму чтению Дума и правительство уже подготовили свои поправки. Дальнейшее рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на 5 июля.