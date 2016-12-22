«Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК

Михаил Гельфанд Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На заседание президиума ВАК 26 мая не пустили трех членов Высшей аттестационной комиссии, в том числе сооснователя «Диссернета». На встрече обсуждается лишение докторской степени помощника секретаря Совета безопасности

Сооснователя вольного сетевого сообщества и заместителя директора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда в пятницу, 26 мая, не пустили на гуманитарную сессию президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сообщил он РБК. Также к участию не допустили ​главного научного сотрудника Математического института им. В.А. Стеклова Виктора Васильева и профессора Наталью Новикову (оба математики), пишет «Новая газета».

«В дверях стояли два молодых человека очень внушительной внешности, и пройти не было физической возможности. Стол секретаря, который обычно стоит внутри, был вынесен в коридор. Секретарь нам и сообщила, что в списках нас нет», — рассказал Гельфанд.

На президиуме должен быть рассмотрен вопрос о лишении степени доктора экономических наук Наиля Мухитова, который занимает пост помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, рассказал РБК другой сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин. Эксперты «Диссернета» настаивают, что некоторые формулировки в его докторской абсурдны.

О новом порядке посещения научно-отраслевых сессий президиума ВАК членов предупредили 22 мая. Тогда Министерство образования и науки разослало письмо, в котором сообщило, что ученые смогут посещать только сессии по своей специальности. Письмо уточняло применение недавних поправок в приказе о работе президиума ВАК, сообщал в документе главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер. 3 мая 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, который исключил из правил о работе президиума пункт о праве любого члена ВАК присутствовать на любых заседаниях.

Дозвониться до председателя ВАК Владимира Филиппова РБК не удалось. В Минобрнауки РБК сообщили, что изменения не содержат никаких ограничений по приглашению на заседание тех или иных экспертов. Поэтому если члены профильных сессий захотят пригласить непрофильных экспертов — они смогут это сделать.

Права и обязанности членов ВАК определены правительством, напомнил Заякин. По его словам, приказ Минобрнауки противоречит документу высшей инстанции. «Этот вопрос мы будем обсуждать с юристами», — сообщил он. Заякин уверен, что приглашение непрофильных экспертов на сессии будет идти по линии Минобрнауки, а потому механизм будет непрозрачным.