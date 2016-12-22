В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук с ранением госпитализирован в одну из больниц Киева. Его пресс-служба заявляет о покушении, утверждая, что депутат пострадал в результате направленного взрыва

Игорь Мосийчук (Фото: Владислав Мусиенко / ukrafoto.com)

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подвергся покушению в Киеве, сообщает его пресс-служба. Депутат получил ранение, его госпитализировали.

​«Только что на Игоря Мосийчук произошло покушение. На выходе из телеканала «Эспресо», когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице депутата в Facebook.

Телеканал «Эспрессо» со ссылкой на очевидцев уточняет, что взорвался мотоцикл, на котором прибыли двое человек. Один из них получил тяжелое ранение, второй отделался более легкими травмами.

Факт взрыва подтвердили в киевской полиции. «В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе пострадали два человека. На место происшествия выехали все профильные службы», — написала на своей странице в Facebook представитель отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик. Она добавила, что сообщение о взрыве поступило в 22:05.

Игорь Мосийчук — депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший заместитель командира батальона «Азов». В феврале 2014 года Мосийчук в эфире телеканала «112.Украина» предлагал отправить в Крым «поезд дружбы», чтобы «не допустить раскола Украины». В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. Депутату вменяли сразу пять статей УК Украины, включая «хулиганство», «угрозу или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг», «вмешательство в деятельность судебных органов» и ряд других. Позднее суд признал незаконным задержание и арест депутата. В 2016 году Генпрокуратура Украины отозвала ходатайство об аресте Мосийчука.