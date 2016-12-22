Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, обсуждая нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил о намерении вооружить своих журналистов. Государство не защищает журналистов, сказал Муратов

Дмитрий Муратов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что намерен вооружить некоторых журналистов своей редакции травматическим оружием.

«Видимо, поскольку я отвечаю за наших сотрудников (может быть, я пожалею о том, что сейчас скажу, но я уже решил сказать об этом, готовясь к эфиру), — буду вооружать редакцию. У меня не остается другого способа. <...> Мы пережили множество покушений. Мне что делать, дальше на это смотреть? <...> Я не вижу, что государство защищает», — заявил Муратов, комментируя ситуацию вокруг нападения на ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

«Мне никаких вариантов больше не оставили. Я буду ряд сотрудников отправлять на учебу, официально заключим договор с МВД России, будем выписывать и покупать травматическое оружие, сдавать на него экзамены, и другими средствами безопасности, про которые я не хочу говорить, тоже будем снабжать журналистов», — сказал он.

Муратов, говоря о нападении на Фельгенгауэр, перечислил все громкие покушения на российских журналистов и общественных деятелей, которые произошли за последние 17 лет. Он упомянул имена Бориса Немцова, журналисток «Новой» Юлии Латыниной и Елены Костюченко, политика Алексея Навального, Николая Ляскина, Игоря Каляпина, блогера Ильи Варламова, напомнил об избиении журналиста Олега Кашина и убийстве журналистов «Новой газеты» Игоря Домникова, Натальи Эстемировой и Анны Политковской.

В разговоре с РБК Дмитрий Муратов не стал раскрывать детали, как именно он будет обеспечивать безопасность своих сотрудников. «Я пока ничего больше пояснять не буду. Я обозначил принцип, детали, конечно, относятся к безопасности. Больше ничего не добавлю», — заявил РБК Дмитрий Муратов.

Юрист Андрей Виленский объяснил РБК правила получения разрешения на ношение травматического оружия. По его словам, официальное разрешение может получить совершеннолетний гражданин, не судимый ранее, не состоявший на учете в наркодиспансере и психдиспансере. В наркологическом диспансере нужно сдать анализы и получить три справки, в психиатрическом — пройти собеседование и получить справку, а также предоставить общую справку из поликлиники.

После этого необходимо пройти обучение на знание закона об оружии, сдать зачет по стрельбе и обратиться в лицензионный отдел Росгвардии. «После чего выдадут лицензию на приобретении до двух единицы и в течении полугода нужно купить отовариться. Затем надо прийти с документами в Росгвадию и получить разрешение на ношение. Вместе с этим нужен сейф и рапорт от участкового, что сейф действительно есть», — рассказал РБК Виленский.

Нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября: ее ранил ножом в шею проникший в здание редакции Борис Гриц. Его задержала охрана. Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского и прооперировали, ее жизни ничто не угрожает.

На следующий день Пресненский суд Москвы поместил Грица под стражу до 23 декабря. В отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство. Гриц объяснил нападение на ведущую радиостанции тем, что она «сексуально изводила» его при помощи телепатии. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Помимо российского у мужчины есть израильское гражданство.