Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино

Певец и музыкант, чью песню пел даже Владимир Путин, скончался в Луизиане в возрасте 89 лет

Фэтс Домино (Фото: Richard Drew / AP)

Один из самых известных исполнителей в истории рок-н-ролла Антуан Доминик Домино, известный как Фэтс Домино, скончался в США в возрасте 89 лет. Как сообщил нью-орлеанский телеканал WWL-TV, музыкант скончался после продолжительной болезни в своем доме и умер в окружении семьи и друзей.

Домино родился в 1928 году и в середине XX века стал одним из наиболее популярных исполнителей ритм-энд-блюза и одним из основателей рок-н-ролла (его дебютный альбом в 1956 году был перевыпущен под названием Rock and Rollin’ with Fats Domino).

35 хитов Домино в разное время попадали в чарты журнала Billboard, пять его синглов были проданы тиражом свыше миллиона экземпляров, получив золотой статус. В 1986 году Фэтс Домино одним из первых был включен в Зал славы рок-н-ролла — одновременно с ним этой чести удостоились Чак Берри, Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис и еще несколько человек.

В 1987 году Фэтс Домино был награжден премией Grammy «за достижения на протяжении всей жизни», в 1998 году был удостоен Национальной медали США в области искусств, а в 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 25-е место в рейтинге ста величайших артистов в истории.

Песни Фэтса Домино записывали Пол Маккартни и Джон Леннон, а сам он пел песни The Beatles. О большом влиянии Домино на свое творчество говорили многие звезды шоу-бизнеса — от Элвиса Пресли до Элтона Джона.

Одним из самых известных хитов Фэтса Домино стала песня Blueberry Hill. Песня была написана группой авторов еще в 1940 году, но ставшая действительно популярной после того, как в 1956 году ее записал Домино. В сентябре 1956 года сингл Домино с этой песней занял первое место в хит-параде Billboard. В последующие годы песню в версии Домино исполняли многие звезды, а в декабре 2010 года на благотворительном концерте в Санкт-Петербурге ее спел, подыграв себе на рояле, премьер-министр России Владимир Путин.