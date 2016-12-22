Названы самые удобные для безвизовых путешествий по миру паспорта

Компания Arton Capital обновила ежегодно составляемый ей рейтинг «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank), обладатели которых могут посетить наибольшее число стран мира, не обременяя себя заботами по получению визы.
В 2017 году единоличным лидером рейтинга стал Сингапур - с выданной местными властями «краснокожей паспортиной» можно без всякой визы въехать в 124 страны и еще в 35 получить визу по прибытии.
«Впервые в истории самый сильный паспорт в мире имеет азиатская страна. Это доказательство эффективной внешней политики Сингапура», - прокомментировал подсчеты экспертов Arton Capital управляющий сингапурского отделения компании Филипп Мэй.
Годом ранее Сингапур занимал в рейтинге только 14-е место (с результатом 156 стран), а его лидером была Германия (157). В начале 2017 года «сила» Сингапура и Германии сравнялась, а незадолго до выпуска обновленной редакции сингапурцы получили право безвизового въезда в Парагвай, что позволило азиатскому государству обойти европейского конкурента.
Германия в новой редакции Individual Passport Power Rank занимает второе место. С ее паспортом можно без визы въехать в 125 стран и еще в 33-х получить визу по прибытии.
Кроме того, в ТОП-10 вошли Швеция (124 страны без визы и 33 с визой по прибытии), Южная Корея (117 и 40 соответственно), Дания, Финляндия и Италия (у всех 124 и 32), Франция (123 и 33), Испания (122 и 34) и Норвегия (120 и 36).
В отчете Arton Capital особо отмечается, что паспорт США за последний год утратил часть своей «силы» и опустился на шесть позиций в рейтинге, где занимает сейчас 21-е место (114 стран без визы и 40 с визой по прибытию). Главной причин перемен эксперты Arton Capital назвали введение полноценного визового режима для граждан США Турцией и Центрально-Африканской республикой.
Россия в обновленном рейтинге Individual Passport Power Rank занимает 83-е место. С российским паспортом можно без проблем въехать в 108 стран мира (76 без визы и еще в 32-х получить визу по прибытии), годом ранее было только 103.
Самыми «гостеприимными» странами мира эксперты Arton Capital назвали Восточный Тимор, Гвинею-Бисау, Коморские острова, Кот-д`Ивуар, Мавританию, Мадагаскар, Мальдивские острова, Микронезию, Мозамбик, Самоа, Сейшельские острова, Того, Тувалу и Уганду - в каждую из них без визы (либо получив визу по прибытии или оформив электронную визу) могут въехать граждане 198 стран мира.