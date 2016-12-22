Названы самые удобные для безвизовых путешествий по миру паспорта

Лидером рейтинга в 2017 году стал паспорт Сингапура, с которым можно свободно въехать в 159 стран

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Компания Arton Capital обновила ежегодно составляемый ей рейтинг «самых сильных паспортов» (Individual Passport Power Rank), обладатели которых могут посетить наибольшее число стран мира, не обременяя себя заботами по получению визы.

В 2017 году единоличным лидером рейтинга стал Сингапур - с выданной местными властями «краснокожей паспортиной» можно без всякой визы въехать в 124 страны и еще в 35 получить визу по прибытии.

«Впервые в истории самый сильный паспорт в мире имеет азиатская страна. Это доказательство эффективной внешней политики Сингапура», - прокомментировал подсчеты экспертов Arton Capital управляющий сингапурского отделения компании Филипп Мэй.

Годом ранее Сингапур занимал в рейтинге только 14-е место (с результатом 156 стран), а его лидером была Германия (157). В начале 2017 года «сила» Сингапура и Германии сравнялась, а незадолго до выпуска обновленной редакции сингапурцы получили право безвизового въезда в Парагвай, что позволило азиатскому государству обойти европейского конкурента.

Германия в новой редакции Individual Passport Power Rank занимает второе место. С ее паспортом можно без визы въехать в 125 стран и еще в 33-х получить визу по прибытии.

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Кроме того, в ТОП-10 вошли Швеция (124 страны без визы и 33 с визой по прибытии), Южная Корея (117 и 40 соответственно), Дания, Финляндия и Италия (у всех 124 и 32), Франция (123 и 33), Испания (122 и 34) и Норвегия (120 и 36).

В отчете Arton Capital особо отмечается, что паспорт США за последний год утратил часть своей «силы» и опустился на шесть позиций в рейтинге, где занимает сейчас 21-е место (114 стран без визы и 40 с визой по прибытию). Главной причин перемен эксперты Arton Capital назвали введение полноценного визового режима для граждан США Турцией и Центрально-Африканской республикой.

Россия в обновленном рейтинге Individual Passport Power Rank занимает 83-е место. С российским паспортом можно без проблем въехать в 108 стран мира (76 без визы и еще в 32-х получить визу по прибытии), годом ранее было только 103.

Самыми «гостеприимными» странами мира эксперты Arton Capital назвали Восточный Тимор, Гвинею-Бисау, Коморские острова, Кот-д`Ивуар, Мавританию, Мадагаскар, Мальдивские острова, Микронезию, Мозамбик, Самоа, Сейшельские острова, Того, Тувалу и Уганду - в каждую из них без визы (либо получив визу по прибытии или оформив электронную визу) могут въехать граждане 198 стран мира.