Жителю Брянской области дали три года за разговоры с пограничником

Инженер из Брянской области приговорен к трем годам колонии за сбор сведений, составляющих гостайну. По версии следствия, он угощал друга-пограничника спиртным и узнавал время патрулей, чтобы не декларировать украинские товары

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Брянский областной суд в среду, 25 октября, приговорил местного жителя Виктора Рыжанова к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за сбор сведений, составляющих гостайну (ст. 283.1 УК). Инженеру Гостехнадзора, который живет в приграничном селе, вменяли разговоры со знакомым офицером погранслужбы — тот сообщал Рыжанову время дежурства своих сослуживцев, рассказал РБК адвокат правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. Следствие считало, что Рыжанов за выпивку узнавал у пограничников время патрулей, чтобы не декларировать купленные на Украине товары.

Пресс-секретарь Брянского облсуда не ответила на звонки РБК.

Это второй приговор по статье о сборе сведений о гостайне после ее появления в УК в 2012 году, сказал Павлов: «Очень жесткое решение, хотя практики по таким делам вообще нет». Гособвинитель требовал Рыжанову и вовсе шесть лет колонии, уточнил защитник.

«На наш взгляд, следствие было проведено отвратительно — все шишки, которые можно было собрать, были собраны. Я это объясняю тесными связями между должностными лицами, которые участвовали в разбирательстве. Региональная специфика, — рассказал Павлов. — Мы рассчитываем, что Верховный суд рассмотрит дело непредвзято, потому что будет лишен этой региональной составляющей».

Дело расследовало управление ФСБ по Брянской области; обвиняемому инкриминировали шесть эпизодов преступления против государственной власти. Рыжанов живет в поселке Лужки Стародубского района Брянской области, который находится в нескольких километрах от украинской границы. В 2014 году Рыжанов выиграл местные выборы, стал народным депутатом и чуть не был назначен главой поселения.

Местные жители часто делают покупки на территории Украины — многие продукты там стоят дешевле, рассказывал РБК еще один защитник Рыжанова Евгений Смирнов. У обвиняемого, в частности, были родственники с украинской стороны; периодически они покупали товары для Рыжанова и передавали их ему на границе. При этом местные жители стараются избегать таможенного досмотра, декларирования и связанных с ними бюрократических процедур. Поэтому встречи с украинскими родственниками Рыжанов назначал не на погранпункте, а в стороне от него. «Чтобы не попасться, Рыжанов звонил своему приятелю-пограничнику, с которым вместе служил в армии, и спрашивал: будете сегодня патрулировать? Тот ему отвечал: нет, сегодня спокойно. Рыжанов в знак благодарности давал ему бутылку», — описывал фабулу дела адвокат Смирнов.

«На самом деле они были старыми армейскими друзьями, и никаких товарно-денежных отношений между ними не было. Были бытовые звонки, в содержании которых разобраться невозможно, они велись как будто в состоянии алкогольного опьянения. Именно они были расценены экспертами как передача гостайны», — сказал РБК Иван Павлов.



Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Сам он рассказывал РБК, что впервые сотрудники ФСБ пришли к нему с обыском еще в феврале 2016 года. Как выяснилось, визит был связан с делом о разглашении гостайны в отношении того самого пограничника, с которым общался Рыжанов, — Владимира Корниенко. В марте этого года Московский окружной военный суд приговорил его к полутора годам условно.

Центр общественных связей ФСБ России не ответил на запрос РБК.

Число людей, ежегодно осуждаемых по статьям УК о преступлениях против государственной власти, за последние годы выросло в несколько раз, следует из статистики ВС: в 2013 году оно составляло 27,5 тыс. человек, а в 2016 году — 71,2 тыс.