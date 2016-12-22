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Мединский объяснил установку бюстов Сталина и Ельцина в центре Москвы
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Мединский объяснил установку бюстов Сталина и Ельцина в центре Москвы
Общество, 11:43
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Мединский объяснил установку бюстов Сталина и Ельцина в центре Москвы
По словам министра, единственный способ не наступать в 25-й раз на одни и те же грабли — это знать тех, кто творил историю собственными руками
Фото: Владислав Шатило / РБК

Министр культуры Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК объяснил необходимость установки бюстов советских и российских лидеров в центре Москвы. 22 сентября​ на «Аллее правителей» были торжественно открыты памятники советским лидерам. Во время церемонии открытия противники установки бюста Сталина провели пикеты с плакатами со стихотворением Анны Ахматовой «Защитникам Сталина».

«Единственный способ избежать ошибок, постараться не наступать в 25-й раз на одни и те же грабли — это знать и не забывать и историю, и тех, кто эту историю творил собственными руками», — сказал Мединский.

По словам министра, установка бюста Сталина в центре столицы в числе прочих российских правителей разных эпох не является провокативной. «Я не очень понимаю, о какой провокации идет речь? Насколько я знаю, там появилось около 30 бюстов всех правителей государства Российского — от Рюрика до Керенского и князя Львова», — рассказал министр, подчеркнув, что после этого скульптору Зурабу Церетели были заказаны бюсты правителей советской эпохи — от Владимира Ленина и до первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

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«И следующим этапом уже запланировано открытие бюста Ельцина, бюст сейчас в работе находится, я надеюсь, мы его сделаем ко дню рождения Бориса Николаевича, это будет уже третий этап аллеи — правители Новой России», — добавил Мединский.

Министр рассказал, что на аллею часто приходят школьники и им «наглядно рассказывают, кто из властителей чем отметился, чем знаменит и как важно об этом помнить». На вопрос журналиста о возможной встрече школьников на «Аллее правителей» со сталинистами, несущими венки к памятнику своему кумиру, Мединский ответил, что никого из правителей России нельзя вычеркивать из истории страны. «Могут прийти сталинисты или поклонники Ярослава Мудрого или Павла I, мы не можем их вычеркнуть из истории. Если мы из этой истории что-то вырежем, то превратимся в манкуртов — людей, не помнящих своего прошлого. И вот тогда возможно повторение чего угодно — того, что, может быть, вам не очень нравится», — отметил министр.

Он добавил, что все установленные на «Аллее правителей» бюсты одинаковые: и тех, кто правил 30 лет, и тех, кто правил три месяца.

Торжественное открытие новых бюстов российских правителей в Петроверигском переулке в центре Москвы состоялось 22 сентября. К уже имеющимся бюстам на «Аллее правителей» добавились памятники советским лидерам: Иосифу Сталину, Владимиру Ленину, Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко и Михаилу Горбачеву.

«Аллея правителей» — это символ непрерывности и преемственности нашей истории, истории без вычеркнутых имен, без забытых исторических событий и периодов», — сказал во время торжественной церемонии открытия замминистра культуры Александр Журавский, подчеркнув, что «бороться с памятниками абсолютно бесперспективно».

Первая часть «Аллеи правителей» из 33 бюстов дореволюционных руководителей России авторства Зураба Церетели открылась в конце мая на территории Музея военной формы одежды Российского военного исторического общества. В церемонии открытия участвовали Мединский и министр образования Ольга Васильева.

Полная версия интервью Владимира Мединского будет показана в понедельник, 25 сентября, в программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК.

Авторы: Ася Сотникова, Элина Тихонова.
Теги: Минкультуры , история , Владимир Мединский , Борис Ельцин , Иосиф Сталин
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