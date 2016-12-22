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МЧС сообщило о 14 погибших в результате падения автобуса в море на Кубани
Общество, 10:22
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МЧС сообщило о 14 погибших в результате падения автобуса в море на Кубани
Число жертв падения автобуса в море в Краснодарском крае увеличилось до 14 человек. Машина перевозила рабочих, строящих мост для компании «Таманьнефтегаз». В автобусе находились 35 человек
Фото: АО ИД «Комсомольская правда»

Жертвами падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае стали 14 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

​«В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человек», — сказал собеседник агентства.

В экстренном ведомстве уточнили, что восемь человек из тех, кого удалось спасти, были госпитализированы.

Сам автобус уже подняли краном на берег, рассказали в региональном управлении МЧС.​

Утром в пятницу, 25 августа, в районе поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края у строящегося пирса в Керченском проливе перевернулся и упал в море автобус, который перевозил людей. В машине находились 35 рабочих предприятия, ведущего строительство пирса для «Таманьнефтегаза». В пресс-службе администрации Краснодарского края, в свою очередь, сказали, что перевернулся автобус с рабочими «Таманьнефтегаза».

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Изначально сообщалось о шести погибших, позже это число увеличилось до 12. Источник «РИА Новости» говорил о 14 погибших и 24 спасенных.

На момент публикации материала РБК не удалось связаться с представителями компании «Таманьнефтегаз». В организацию был направлен письменный запрос.

Сотрудник компании «Таманьнефтегаз» Александр Черкасов сообщил РБК, что знает людей, которые были в автобусе, упавшем в Керченский пролив. «У меня друг там был в этом автобусе. Ему удалось спастись, но он в тяжелом состоянии», — сказал он. По его словам, на предприятии не разглашают информацию о случившемся. «Закрытая информация», — сказал он.

Как следует из данных базы СПАРК, ЗАО «Таманьнефтегаз» занимается транспортной обработкой грузов. Ее владельцем и головной компанией является «Русский мир» — организатор междугородных и международных пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Генеральный директор «Таманьнефтегаза» — Ирина Трифонова. Предприятие входит в разряд крупных, численность ее персонала составляет до 5 тыс. человек.

СМИ опубликовали видео с места падения автобуса в море Краснодарском крае
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В настоящее время на месте происшествия проходит поисково-спасательная операция. Работают водолазы и медики.

«МЧС работают, поисково-спасательная операция сейчас ведется. Все, что необходимо будет сделать от края — мы сделаем. Если будет необходимость, и опознание будет происходить на территории Краснодарского края, мы готовы будем предоставить места для размещения родственников», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

СК возбудил уголовное дело по факту падения автобуса в море на Кубани
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По предварительным причинам, уточняет источник «РИА Новости» в экстренных службах, автобус перевернулся из-за того, что нарушил ПДД. По словам официального представителя Следственного комитета (СКР) Светланы Петренко, ведомство открыло уголовное дело по факту гибели людей.​

ДТП с количеством жертв более десяти в Краснодарском крае происходило лишь однажды. В 2006 году автобус, перевозивший ночную смену рабочих завода «Концентрат» города Усть-Лабинска, столкнулся с электричкой, которая ехала из Краснодара в Минеральные воды. Жертвами происшествия стали 22 человек, еще пятеро пострадали. Причиной аварии стали сложные погодные условия — туман — и нарушение ПДД.

Авторы: Анна Трунина, Сергей Витько, Екатерина Костина.
Теги: погибшие , Краснодарский край , ГУ МЧС
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