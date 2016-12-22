СМИ опубликовали видео с места падения автобуса в море Краснодарском крае

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места, где автобус рухнул в море в Краснодарском крае. По данным МЧС, жертвами аварии стали 12 человек. В администрации края сообщили о шести погибших

Видео: РЕН ТВ

На кадрах, которые были опубликованы телеканалом РЕН ТВ, запечатлен строящийся мост, с которого рухнул автобус. На мосту работают оперативные службы.

Автобус, перевозивший людей, упал в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 8:07 мск.

По данным МЧС, в результате аварии погибли 12 человек. Источник «РИА Новости» также сообщил о 12 погибших. При этом в пресс-службе администрации Краснодарского края РБК сообщили о шести погибших.

Представитель пресс-службы регионального МЧС в разговоре с РБК заявил, что в данный момент продолжаются поисковые работы.

Как сообщили в МЧС агентству ТАСС, всего в автобусе находились 35 человек. Это, по словам собеседника, рабочие компании «Таманьнефтегаз». Они занимались строительством пирса. На момент публикации РБК не удалось связаться с представителями «Таманьнефтегаза».