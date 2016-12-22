Обвиняемым в убийствах животных девушкам в Хабаровске дали реальные сроки

Суд в Хабаровске вынес приговоры издевавшимся над животными девушкам и отправил их на более чем три года в колонию общего режима. Их признали виновными в жестоком обращении с животными, разбоях и оскорблении чувств верующих

Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Индустриальный суд Хабаровска дал реальные сроки двум девушкам, которых обвинил в жестоком обращении с животными, сообщает «РИА Новости». Им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев в колонии общего режима.

Девушек признали виновными по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), по ч.1 ст.148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Также с ними по делу проходил молодой человек: к расправам над животными он отношения не имеет, однако проходит по другому мотиву преступления — возбуждение ненависти и вражды (ст.282 УК РФ), — за который получил три года колонии.​

Сами фигуранты полностью признали свою вину еще в середине февраля. Как уточняет агентство, во время своего последнего слова в суде они попросили дать им наказание, которое не будет связано с лишением свободы.​

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