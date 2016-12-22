Минтруд назвал число ожидающих повышения зарплат бюджетников

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В случае реализации предложения Владимира Путина может быть проведена индексация зарплат административных работников и технического персонала бюджетных учреждений

Предложение об индексации зарплат, с которым выступил президент России Владимир Путин, может коснуться 5,8 млн сотрудников бюджетных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

«Общая численность указанных работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек — в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 24 мая, Путин в ходе совещания с членами правительства предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, оставшимся пять лет назад «за бортом» так называемых майских указов.

«Прошу правительство проработать варианты и представить предложения на этот счет», — сказал Путин, указав на необходимость не затягивать с решением этого вопроса и учесть его в ходе подготовки бюджета на 2018 год.

Как отметили в пресс-службе Минтруда, на повышение зарплат в случае реализации предложения главы государства могут рассчитывать административные работники бюджетных учреждений социальной сферы (сотрудники отделов кадров, юристы, бухгалтеры и т.д.), а также инженерно-технический и вспомогательный персонал (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений). Кроме того, индексация может коснуться специалистов по комплексной реабилитации и социальных психологов.

В Минтруде также пояснили, что к бюджетникам относятся не только сотрудники социальных учреждений, но и работники государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и т.д.

В подписанных Путиным в мае 2012 года указах определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны быть доведены до 100 или 200% от средних трудовых доходов по региону, — это учителя школы, работники культуры, соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники (200%).

24 мая Путин заявил, что «в целом заявленные обязательства исполняются», хотя местами с этим возникают трудности.