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«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода через охрану напавшего на ведущую
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«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода через охрану напавшего на ведущую
Общество, 02:08
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«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода через охрану напавшего на ведущую
«Эхо Москвы» опубликовало видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как напавший на ведущую радиостанции прошел через охрану и проник в здание редакции. Для этого мужчина брызнул охраннику в лицо газом

Видео: Эхо Москвы / Telegram

Радиостанция «Эхо Москвы» обнародовала видеозапись, на которой заметно, как напавший на ведущую Татьяну Фельгенгуэр проник в здание редакции через охрану на первом этаже. Кадры опубликованы в официальном Telegram-аккаунте «Эха Москвы».

На них видно, как мужчина в черной одежде подходит к стойке охраны, возле которой установлены турникеты. Рядом с собой он ставит на пол свой рюкзак, а затем протягивает охраннику какие-то бумаги. Затем, воспользовавшись моментом, мужчина брызгает сидящему за стойкой охраннику что-то в лицо. Пока последний хватается за глаза, мужчина в черном проскакивает под турникетом. Его рюкзак остается стоять у стойки охраны.

Инцидент в редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате произошел 23 октября. В этот день мужчина, пробравшись в здание радиостанции, с ножом напал на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Ведущей он нанес удар в область шеи. В результате происшествия ее доставили в НИИ им. Склифосовского.

Позже стало известно о том, что в редакцию напавший попал, брызнув в лицо охраннику слезоточивым газом. После случившегося мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали. Атаковавшим оказался Борис Гриц, который, по данным СКР, имеет двойное гражданство — России и Израиля.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: нападение , видеозапись , "Эхо Москвы" , Татьяна Фельгенгауэр
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