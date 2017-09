Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

Певец в жанре соул Чарльз Брэдли скончался в Нью-Йорке. Он стал популярен на позднем этапе карьеры, его первый альбом вышел в 2011 году. В творчестве Брэдли отмечают сходство с исполнителями 1960-х

Фото: Daniel DeSlover / Zuma / Global Look Press

Американский певец в жанре соул Чарльз Брэдли умер на 69 году жизни, передает The Guardian. В прошлом году ему поставили диагноз рак желудка.

Ранее в сентябре он отменил туры в США, Южной Америке и Европе из-за распространения болезни.

«С тяжелым сердцем мы объявлением о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это тяжелой время», — говорится в сообщении официального аккаунта Брэдли в Twitter.

Как отмечает Variety, Брэдли был исполнителем старой школы. Несмотря на то, что Брэдли выступал с 1990-х под прозвищем «Черный Бархат» как имперсонатор Джеймса Брауна. Синглы Брэдли начали выходить с 2002 года на независимом бруклинском лейбле. Его первый альбом No Time For Dreaming вышел в 2011 году, второй Soul of America в 2012 году, последний Changes — в 2016 году.

После выхода Changes он играл свои песни в популярных телешоу: «The Late Show with Stephen Colbert, » «Conan» и «CBS This Morning: Saturday». Выступление в последней передаче было номинировано на «Эмми».

Чарльз Брэдли родился в Гейнсвилл во Флориде в 1948 году, в восемь лет переехал Бруклин.