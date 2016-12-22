СК проверит действия полиции в клубе «Рабица»

СК начал проверку по факту возможного превышения должностных полномочий полицейскими, проводившими обыск в столичном клубе «Рабица» 6 августа. После задержания соучредителя клуба Ивана Радзиевского заведение объявило о закрытии

Фото: со страницы клуба «Рабица» в Facebook

Столичный следственный комитет (СК) проверит, превышали ли должностные полномочия полицейские, которые в ночь на 6 августа проводили обыск в клубе «Рабица». Об этом говорится в ответе СК на запрос «Медиазоны».

Правоохранители пришли в клуб «Рабица» на Ольховской улице в ночь на 6 августа. Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщал, что полицейские проводили антинаркотический рейд. Во время мероприятия был задержан соучредитель клуба Иван Радзиевский. У него, по словам собеседника агентства, был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с белым порошком весом более 1 г. Экспертиза показала, что в составе вещества были мефедрон и амфетамин. В отношении Радзиевского было возбуждено уголовное дело. Также с него взяли подписку о невыезде.

В пресс-службе МВД России по Москве РБК завили, что в ночь на 6 августа на Ольховской улице действительно был задержан мужчина, у которого было обнаружено «наркотическое средство весом более 1 г». В полиции также подтвердили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Один из присутствующих в клубе 6 августа рассказал РБК, что «в районе восьми утра» в клуб «ворвались люди в штатском». Они, по словам собеседника, «избивали музыкантов и посетителей». Еще один посетитель клуба сообщил «Медиазоне», что в ночь на 6 августа в клубе проходила вечеринка «Рабы «Рабицы». По его словам, около восьми часов утра в заведение зашли примерно десять мужчин в штатском. Они представились сотрудниками полиции и начали проводить задержания.

Через несколько дней после случившегося клуб «Рабица» объявил о своем закрытии. В сообщении на странице заведения в Facebook говорилось, что решение «продиктовано элементарным соображением безопасности, которую мы не можем гарантировать нашим гостям на мероприятиях по этому адресу».