«Землетрясение в культурном мире»: зарубежные СМИ о деле Серебренникова

23 августа суд поместил под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова — он обвиняется в хищении 68 млн руб., выделенных на театральные проекты его компании «Седьмая студия». Что о деле пишут зарубежные СМИ — в обзоре РБК

Кирилл Серебренников (Фото: Олег Яковлев / РБК)

The Washington Post, США

«Задержание Серебренникова, чьи постановки высмеивают ложь, коррупцию и усиливающийся социальный консерватизм, — это первый случай с советских времен, когда театральный режиссер столкнулся с репрессиями».

The Guardian, Великобритания

«Вскоре после первого допроса Серебренникова в мае этого года российского президента Владимира Путина спросили об инциденте с режиссером на одном из кремлевских приемов. Он ответил: «Дураки», по-видимому, имея в виду следователей. Некоторые восприняли это как знак из Кремля, призывающий остановить кампанию против режиссера. Вместо этого российские власти активизировали ее».

Le Monde, Франция

«Некоторые поспешили провести параллель [задержания​ Кирилла Серебренникова] с арестом драматурга Всеволода Мейерхольда в 1939 году в Ленинграде. «Давайте называть вещи своими именами, — написал в своем Facebook русский писатель Борис Акунин, с 2014 года живущий во Франции. — Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин».

CNN, США

«Серебренников, долгое время считающийся одним из самых талантливых деятелей России, известен своими спорными постановками и отсутствием самоцензуры. Он также был откровенным сторонником художественной свободы в России, несмотря на усиление в обществе консервативных настроений. В 2015 году он выступил в защиту коллеги (режиссера Тимофея Кулябина. — РБК), постановка (оперы «Тангейзер». — РБК) которого была отменена за оскорбление чувств верующих. «Театр — территория свободы. Если они хотят, чтоб их ничего не раздражало, не оскорбляло, не смущало и не злило, пусть сидят в церквях. Нечего в пост по театрам ходить», — писал Серебренников в открытом письме».

The Telegraph, Великобритания

«Серебренников был откровенным критиком многих законов российского правительства в последние годы, а также все более консервативного культурного климата России. В прошлом месяце Большой театр отменил балет Серебренникова про жизнь танцора Рудольфа Нуреева за три дня до премьеры. Руководство театра заявило, что постановка не готова, но многие думали, что намеки на гомосексуализм Нуреева и его борьбу со СПИДом — вот что на самом деле подняло красные флажки».

Le Figaro, Франция​

«Это вызвало землетрясение в российском культурном мире. Режиссер Кирилл Серебренников — символ сопротивления консервативности Кремля, был арестован во вторник утром в Санкт-Петербурге, где он снимал свой новый фильм. <...> Во Франции, где Кирилл Серебренников получил премию на Каннском кинофестивале в 2016 году за ленту «Ученик», возмущение было еще сильнее. «Он истинный противник режима Владимира Путина. Очевидно, это политический арест», — заявил директор театрального фестиваля Avignon Оливье Пи, уверенный в невиновности своего коллеги».