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Следствие по Гоголю: дело Серебренникова в постановке РБК
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Следствие по Гоголю: дело Серебренникова в постановке РБК
Дело Серебренникова, 11:33
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Следствие по Гоголю: дело Серебренникова в постановке РБК
Cуд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве Кирилла Серебренникова. О том, как развивалось дело, названное коллегами режиссера «кукольной истерикой» и «невероятным спектаклем», — в постановке РБК

Режиссер Кирилл Серебренников 23 августа был отправлен под домашний арест Басманным судом столицы на срок до 19 октября. При этом в случае согласия следователя ему будет предоставлена возможность посещать театр для работы.

Обвинения против Серебренникова связаны с делом о хищении госсредств, выделявшихся в виде субсидий на работу «Седьмой студии», основанной режиссером. По версии следствия, в результате мошеннических действий ее сотрудников было похищено 68 млн руб. Сам Серебренников свою вину не признает.

Авторы: Дарья Барышникова, Екатерина Севальос, Андрей Ковалев, Анастасия Дергачева, Семен Кудряшов.
При участии: Яна Азаренкова.
Теги: театр , «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников
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