Следствие по Гоголю: дело Серебренникова в постановке РБК

Cуд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве Кирилла Серебренникова. О том, как развивалось дело, названное коллегами режиссера «кукольной истерикой» и «невероятным спектаклем», — в постановке РБК

Режиссер Кирилл Серебренников 23 августа был отправлен под домашний арест Басманным судом столицы на срок до 19 октября. При этом в случае согласия следователя ему будет предоставлена возможность посещать театр для работы.

Обвинения против Серебренникова связаны с делом о хищении госсредств, выделявшихся в виде субсидий на работу «Седьмой студии», основанной режиссером. По версии следствия, в результате мошеннических действий ее сотрудников было похищено 68 млн руб. Сам Серебренников свою вину не признает.