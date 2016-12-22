Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова

Владимир Путин и Евгений Миронов Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Худрук Театра наций попросил главу государства проследить за тем, чтобы расследование дела его коллеги из «Гоголь-центра» велось «справедливо и без экстраординарных мер»

Актер и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, получивший сегодня из рук Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством», рассказал РБК, о чем попросил главу государства в момент вручения награды. По его словам, речь шла о расследовании дела худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

В видеотрансляции проходившей в Кремле церемонии награждения было видно, что Миронов передал президенту письмо, после чего они коротко о чем-то переговорили.

«Я передал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива и с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием», — пояснил РБК Миронов.

В эфире телеканала Life актер рассказал, что Путин уже знал о прошедшем вчера в квартире Серебренникова обыске и его допросе в Следственном комитете (СК).

«Он сказал, что он узнал вчера об этом сам из новостей. Это его фраза», — пояснил Миронов, отметив, что у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

Ранее в среду стало известно, что гендиректор Большого театра Владимир Урин, которому в среду Путин вручил орден Почета, также написал президенту письмо, где высказал несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу, в котором фигурирует Серебренников.

«Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — цитировал Урина «Интерфакс».

Накануне, 23 мая, в ходе прошедшей у здания «Гоголь-центра» акции в поддержку Серебренникова народная артистка России Чулпан Хаматова зачитала обращение актерского сообщества к властям.

«Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа театра была прервана обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра», — сказала Хаматова.

Во вторник, 23 мая, в квартире Серебренникова и «Гоголь-центре», руководителем которого он является, прошли обыски. В СК поясняли, что обыски проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Режиссер был допрошен по данному делу в качестве свидетеля.