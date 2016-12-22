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Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина
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Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина

Владимир Путин (слева) и Евгений Миронов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Президент России вручил в Кремле государственные награды выдающимся людям, предсказав, что их достижения будут служить обществу еще многие годы. Народный артист России Евгений Миронов передал президенту письмо в поддержку Серебренникова

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды, назвав приглашенных на церемонию в Кремль выдающимися, талантливыми и даже уникальными людьми.

«Вы добились важных для страны результатов в самых разных областях: в экономике, решении социальных задач, науке, культуре, государственном строительстве. Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу еще многие-многие годы, десятилетия», — сказал Путин.

В ходе церемонии высшая государственная награда России, орден Святого апостола Андрея Первозванного, была вручена балетмейстеру Большого театра народному артисту СССР Юрию Григоровичу.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили первая в мире женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы Валентина Терешкова и знаменитый дирижер Геннадий Рождественский.

Владимир Путин и Геннадий Рождественский

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Кинорежиссер Владимир Меньшов, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк и историк Александр Чубарьян получили от Путина ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, космонавт Олег Кононенко — тот же орден III степени.

Четвертой степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоились воспитавшая целую плеяду выдающихся фигуристов тренер Татьяна Тарасова, глава медико-хирургического центра имени Пирогова Юрий Шевченко, тракторист Александр Долгополов и худрук Театра наций Евгений Миронов.

При этом Миронов передал Путин письмо. Как сообщает портал Life, в ходе скоротечной беседы с главой государства худрук Театра наций назвал «неадекватными» меры, принятые в отношении его коллеги, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, квартиру которого накануне, 23 мая, обыскали сотрудники Следственного комитета. Сам Серебренников был допрошен по делу хищении бюджетных средств на сумму около 200 млн руб., к которому он привлечен в качестве свидетеля.

Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий

Гендиректор Большого театра Владимир Урин, которому в среду Путин вручил орден Почета, также написал президенту письмо, где высказал несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу, в котором фигурирует Серебренников.

«Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — писал Урин.

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Кроме того, в среду государственные награды получили худрук «Хора солистов» Михаил Турецкий (орден Дружбы), президент Пушкинского музея Ирина Антонова (знак «За благодеяние»). Певец Денис Майданов стал заслуженным артистом России, актриса Ольга Погодина стала народной артисткой страны.

Чулпан Хаматова зачитывает обращение в поддержку «Гоголь-центра»
Видео: РБК
 

Теги
Владимир Путин, театр, награда, вручение наград, Кирилл Серебренников, Евгений Миронов
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