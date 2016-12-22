Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова

Владимир Урин Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин обратился с письмом к президенту России по поводу ситуации вокруг художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова

Как объяснил журналистам глава Большого театра Владимир Урин, он направил послание Владимиру Путину, в котором высказал несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу, в котором фигурирует Серебренников.

«Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — цитирует Урина агентство «Интерфакс».

Гендиректор Большого театра отметил и роль средств массовой информации, «которые действовали, не имея достаточно точной информации». Он выразил надежду, что расследование будет предельно объективным «и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации».

Накануне сотрудники ФСБ провели обыски в «Гоголь-центре» и квартире Серебренникова. Художественный руководитель театра был допрошен. После общения со следователями он «остался в статусе свидетеля».

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Днем 23 мая в Следственном комитете сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму около 200 млн руб. По версии следствия, эти деньги были похищены «неустановленными лицами из руководства организации «Седьмая студия». Это созданная Серебренниковым труппа, которая является резидентом «Гоголь-центра».

Позже стало известно о задержании бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, а также бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг Серебренникова. «Никакой ни политики, ни творчества, ничего там нет, поэтому нет никакого повода информировать Кремль», — сказал он.