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Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова
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Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова

Владимир Урин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин обратился с письмом к президенту России по поводу ситуации вокруг художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова

Как объяснил журналистам глава Большого театра Владимир Урин, он направил послание Владимиру Путину, в котором высказал несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу, в котором фигурирует Серебренников.

«Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — цитирует Урина агентство «Интерфакс».

Гендиректор Большого театра отметил и роль средств массовой информации, «которые действовали, не имея достаточно точной информации». Он выразил надежду, что расследование будет предельно объективным «и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации».

Накануне сотрудники ФСБ провели обыски в «Гоголь-центре» и квартире Серебренникова. Художественный руководитель театра был допрошен. После общения со следователями он «остался в статусе свидетеля».

«Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре»

Днем 23 мая в Следственном комитете сообщили, что обыски прошли в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму около 200 млн руб. По версии следствия, эти деньги были похищены «неустановленными лицами из руководства организации «Седьмая студия». Это созданная Серебренниковым труппа, которая является резидентом «Гоголь-центра».

Позже стало известно о задержании бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, а также бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг Серебренникова. «Никакой ни политики, ни творчества, ничего там нет, поэтому нет никакого повода информировать Кремль», — сказал он.

Кто и почему жаловался на «Гоголь-центр» и Кирилла Серебренникова

В марте 2015 года депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров попросил Генеральную прокуратуру проверить деятельность «Гоголь-центра»: «Прошу дать оценку полноте и эффективности мер реагирования на выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности руководством Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя». Депутат также обратился в Счетную палату с просьбой организовать аудиторскую проверку эффективности использования бюджетных средств в театре.

В апреле 2015 года депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев также обратился в Генеральную прокуратуру и Счетную палату РФ с просьбой поверить, не связаны ли причины кредиторской задолженности «Гоголь-центра» с нецелевыми тратами бюджетных средств руководством театра.

Ранее в этом же месяце депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявлял о своем намерении обратиться в государственные внебюджетные фонды и Федеральную налоговую службу с запросами о проверке наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».

За два года до этого, в марте 2013 года, полиция провела проверку содержания спектакля «Гоголь-центра» «Отморозки» Кирилла Серебренникова в связи с обращением Московского общественного совета по нравственности и социально значимой информации.

В конце 2013 года руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ в «Гоголь-центре» фильма о Pussy Riot и последующее обсуждение с участницами группы Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Демонстрация фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» должна была состояться 29 декабря 2013 года.

 

Теги
«Гоголь-центр», Кирилл Серебренников
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