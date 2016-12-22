Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального 12:59 «Ростех» задумался о продаже пакета акций производителя «Арматы» 14:05 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова 13:19 Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет 14:02 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах 12:18 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России 13:46 Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма 11:56 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения 13:51 Задержан вице-губернатор Краснодарского края 10:47 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант 13:05 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» 10:02 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей 13:35 Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму 09:01
Лента новостей 14:10 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,20 63,25 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика Политика, 13:56 ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование» Финансы, 13:52 Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения Бизнес, 13:51 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом Политика, 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России Политика, 13:46 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей Общество, 13:35 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам Политика, 13:24 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова Общество, 13:19 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Технологии и медиа, 13:18 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации Общество, 13:15 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Политика, 13:10 Курс евро на завтра  13:06 EUR ЦБ 62.9203 -0.6986 Курс доллара на завтра  13:06 USD ЦБ 56.2743 -0.2809 По делу о митинге 26 марта арестован новый фигурант Политика, 13:05 Мутко прокомментировал совет Путина отказаться от легионеров в футболе Спорт, 13:03 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере Общество, 12:59 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального Общество, 12:59 Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес, 12:58 Межцензурное пространство: как закончился миф о «свободном интернете» Кирилл Мартынов доцент ВШЭ, редактор отдела политики «Новой газеты» Мнение, 12:57 Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень Общество, 12:51 «Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль Бизнес, 12:49 Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта» Общество, 12:48 Дума поддержала создание единого реестра уволенных коррупционеров Политика, 12:47 Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей Политика, 12:33 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram Общество, 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество, 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи Общество, 12:11
Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального
Материалы по теме Учитель ответил на слова митрополита об «апофеозе пошлости» в «Матильде» В Томске учитель получил замечание за лекцию о вреде либерализма на уроке СКР начал проверку сообщений о рекламирующем порнографию детям учителе Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни
12:59
Ася Сотникова, Егор Губернаторов
Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального

Алексей Навальный во время митинга против коррупции

Фото: Евгений Фельдман / ТАСС
В Самарской области министерство образования направило в школы и колледжи региона рекомендации, запрещающие ученикам участие в акциях оппозиции 12 июня, узнала «Новая газета». Беседы о неправомерности таких митингов также проводят местные участковые

Министерство образования Самарской области распространило в учебных заведениях региона памятки, призывающие к «антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников», сообщила «Новая газета».

Как следует из публикации, преподавателей школ и средних специальных учебных заведений обязали проводить с учащимися беседы патриотического характера, которые должны побуждать подростков противостоять протестной активности и игнорировать митинги оппозиции 12 июня.

«Особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня. Нужно обратить внимание ребят на то, что протестная активность носит временный характер. О поддержке Навального заявил Ходорковский. 27 апреля 2017 года Генпрокуратура признала основанную Ходорковским организацию «Открытая Россия» структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ», — говорится в рекомендации министерства.

Как следует из этого сообщения, преподавателям также нужно обсудить с учениками «формы противодействия экстремизму». По словам авторов этой рекомендации, в первую очередь дети должны поддержать президента Путина. «Необходимо рассказать, что по статье 282.1 (ведение экстремистской деятельности) наказание до 10 лет лишения свободы», — цитирует «Новая газета» документ, распространенный в учебных заведениях региона.

Издание также отмечает, что помимо рекомендаций учителям похожие распоряжения были направлены и участковым уполномоченным: их мобилизовали посещать школы, техникумы и колледжи, угрожая старшеклассникам проблемами при поступлении в вузы, если те проигнорируют запрет участвовать в митинге оппозиции 12 июня.

«Никаких методических рекомендаций о митинге 12 июня в образовательные организации не направлялось», — заявил РБК руководитель пресс-службы министерства образования и науки Самарской области Алексей Ливенцев.

О своем намерении провести акцию протеста 12 июня, в День России, оппозиционер Алексей Навальный заявлял в апреле. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш позже пояснила, что команда Навального планирует общероссийскую акцию.

Фотогалерея Антикоррупционные акции в городах России В десятках городов России состоялись антикоррупционные акции протеста. Официально власти согласовали 24 митинга, организаторы заявляли о проведении акций протеста в ста российских городах. Самые... Показать 17 фотографий


Более чем в 100 городах России 26 марта прошли акции протеста против коррупции во власти. До этого, в начале марта, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального опубликовал расследование о тайной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». В фильме говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Премьер назвал обвинения Навального «компотом». 

Теги
Самара, оппозиция, акция протеста, Алексей Навальный, Министерство образования, День России, 12 июня
Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Что делать, если вашу машину эвакуировали
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку