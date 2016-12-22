Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального

Алексей Навальный во время митинга против коррупции Фото: Евгений Фельдман / ТАСС

В Самарской области министерство образования направило в школы и колледжи региона рекомендации, запрещающие ученикам участие в акциях оппозиции 12 июня, узнала «Новая газета». Беседы о неправомерности таких митингов также проводят местные участковые

Министерство образования Самарской области распространило в учебных заведениях региона памятки, призывающие к «антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников», сообщила «Новая газета».



Как следует из публикации, преподавателей школ и средних специальных учебных заведений обязали проводить с учащимися беседы патриотического характера, которые должны побуждать подростков противостоять протестной активности и игнорировать митинги оппозиции 12 июня.



«Особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня. Нужно обратить внимание ребят на то, что протестная активность носит временный характер. О поддержке Навального заявил Ходорковский. 27 апреля 2017 года Генпрокуратура признала основанную Ходорковским организацию «Открытая Россия» структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ», — говорится в рекомендации министерства.



Как следует из этого сообщения, преподавателям также нужно обсудить с учениками «формы противодействия экстремизму». По словам авторов этой рекомендации, в первую очередь дети должны поддержать президента Путина. «Необходимо рассказать, что по статье 282.1 (ведение экстремистской деятельности) наказание до 10 лет лишения свободы», — цитирует «Новая газета» документ, распространенный в учебных заведениях региона.



Издание также отмечает, что помимо рекомендаций учителям похожие распоряжения были направлены и участковым уполномоченным: их мобилизовали посещать школы, техникумы и колледжи, угрожая старшеклассникам проблемами при поступлении в вузы, если те проигнорируют запрет участвовать в митинге оппозиции 12 июня.



«Никаких методических рекомендаций о митинге 12 июня в образовательные организации не направлялось», — заявил РБК руководитель пресс-службы министерства образования и науки Самарской области Алексей Ливенцев.



О своем намерении провести акцию протеста 12 июня, в День России, оппозиционер Алексей Навальный заявлял в апреле. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш позже пояснила, что команда Навального планирует общероссийскую акцию.