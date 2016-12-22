Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта»

Прокурор Лариса Сергуняева попросила приговорить к двум годам колонии общего режима Александра Шпакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК в применении насилия к полицейскому на несогласованном митинге 26 марта в Москве. Об этом гособвинитель заявила на заседании Тверского суда Москвы, который в среду, 24 мая, слушает дело Шпакова, передает корреспондент РБК.
Столяр из Люберец Шпаков узнал о несогласованной акции из ролика в интернете и прибыл на Тверскую 26 марта около 12:30, зачитала Сергуняева обвинительное заключение. Спустя пару часов Шпаков вместе с другими митингующими преградил путь автозаку с задержанными и стал пытаться открыть дверь машины, «при этом нарушая общественный порядок». В это время к Шпакову подошел работавший на акции оперативник Гоников и потребовал активиста отойти от автозака. У обвиняемого «возник преступный умысел», и он, игнорируя требования полицейского, «нанес ему не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль», рассказала Сергуняева. Шпаков признал свою вину и извинился перед потерпевшим.
Акции протеста против коррупции прошли 26 марта в Москве и десятках городов России. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В столице по итогам мероприятия были задержаны более 1 тыс. человек. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.
В насилии над полицейскими обвиняются как минимум пять человек: помимо Шпакова это Юрий Кулий, Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. 18 мая Тверской суд приговорил Кулия, который признал свою вину, к восьми месяцам колонии-поселения.
На судах по избранию меры пресечения Шпакову прокуратура просила не арестовывать активиста. А общественные наблюдатели в местах лишения свободы заявляли, что после задержания он был избит и ему потребовалась медпомощь, писал «Коммерсантъ».