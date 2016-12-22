Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии

Александр Шпаков Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Участник акции протеста 26 марта в Москве Александр Шпаков получил 1,5 года колонии по делу о насилии в отношении полицейского. Он признал свою вину и извинился перед потерпевшим

Тверской суд Москвы в среду, 24 мая, приговорил участника митинга 26 марта Александра Шпакова к 1,5 годам колонии общего режима. Такое решение принял судья Алексей Стеклиев, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Прокурор просила для него два года заключения.

39-летний столяр из подмосковных Люберец признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Шпаков узнал о несогласованной акции из ролика в интернете и прибыл на Тверскую 26 марта около 12:30, следует из обвинительного заключения, которое зачитала прокурор Лариса Сергуняева. Спустя пару часов Шпаков вместе с другими митингующими преградил путь автозаку с задержанными и попытался открыть дверь машины, «нарушая общественный порядок». В это время к Шпакову подошел работавший на акции оперативник Гоников и потребовал активиста отойти от автозака. У обвиняемого «возник преступный умысел» и он, игнорируя требования полицейского, «нанес ему не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль», рассказала Сергуняева.

Вину Шпаков признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке, и процесс занял всего день. «Раскаиваюсь. Пока сидел под стражей, было время осмыслить поступок», — ответил он на вопрос Сергуняевой об отношении к содеянному. Потерпевший Гоников принял его извинения и призвал суд назначить Шпакову наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат Сергей Бадамшин ходатайствовал о допросе матери обвиняемого Натальи Шпаковой. «Сын по глупости попал в эту мясорубку», — заявила суду женщина, добавив, что он «ответственный, порядочный человек, настоящий профессионал своего дела». Мать Шпакова — инвалид; сам обвиняемый страдает хроническим заболеванием кровеносной системы: «Но он ходил на работу, даже когда ему было плохо. Никогда не увиливал». 19-летняя дочь обвиняемого пояснила суду, что Шпаков воспитывает ее фактически один; он самостоятельно оплачивает ей учебу в вузе и дает ей небольшие суммы на карманные расходы.

«Суд сейчас решает судьбу кормильца двух человек», — заявил в прениях адвокат Бадамшин. Он напомнил, что Шпаков не состоит ни в каких политических партиях, а на акцию поехал, чтобы понаблюдать, и «по любопытству своему попал в неприятности». Лишение свободы Шпакова нанесет ему, его близким и обществу в целом «несоизмеримо больший» ущерб, нежели деяние, которое он совершил, считает Бадамшин.

Шпаков был задержан 28 марта, через два дня после акции. Басманный суд арестовал его. При задержании Шпаков был сильно избит, ему потребовалась медицинская помощь, рассказывал «Коммерсанту» член общественной наблюдательной комиссии Москвы Дмитрий Пискунов. Врачи скорой помощи обнаружили у активиста контузию глаза третьей степени и многочисленные синяки. Утром после задержания Шпаков был отпущен, а уже следующей ночью полицейские пришли к нему домой, обыскали и задержали повторно.

На заседании по мере пресечения прокурор просила не помещать Шпакова под стражу, назвав такую меру пресечения слишком строгой с учетом данных о личности обвиняемого и тяжести преступления, рассказывал его адвокат Сергей Бадамшин.

​Акции протеста против коррупции прошли 26 марта в Москве и десятках городов России. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В столице по итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

В насилии над полицейскими обвиняются как минимум пять человек: помимо Шпакова это Юрий Кулий, Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. 18 мая Тверской суд приговорил Кулия, который признал вину, к восьми месяцам колонии-поселения.