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Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении
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01:16
Павел Казарновский
Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении

Юрий Итин

Фото: Николай Галкин / ТАСС
По делу о хищении, в рамках которого прошли обыски в «Гоголь-центре» и у Кирилла Серебренникова, задержаны бывший гендиректор и экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева

По подозрению в хищении около 200 млн руб. бюджетных денег задержаны бывшие руководители «Седьмой студии»: экс-гендиректор Юрий Итин, который сейчас возглавляет Театр им. Федора Волкова в Ярославле, и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), добавила Иванова. По версии следствия, «неустановленные лица из руководства» «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год похитили выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» средства в размере около 200 млн рублей.

Ранее, 23 мая, следователи провели обыски в «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Его допросили в качестве свидетеля и поздно вечером отпустили. Серебренников создал труппу «Седьмая студия» на основе его курса в Школе-студии МХАТ, набранного в 2008 году. Труппа один из резидентов «Гоголь-центра».

Кроме худрука «Гоголь-центра» следователи также в качестве свидетеля допросили директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Здание Следственного комитета она покинула, отказавшись от комментариев.

Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий

Уголовное дело по подозрению в мошенничестве было возбуждено в мае 2015 года. Речь идет о соглашении, которое «Седьмая студия» заключила с Министерством культуры для популяризации современного искусства.

В Минкультуры заявили, что ведомство «не имеет отношения к деятельности Кирилла Серебренникова, а руководимый им «Гоголь-центр» не является подведомственным Минкультуры России учреждением». Однако «Гоголь-центр» подведомственен департаменту культуры Москвы. 

Теги
Кирилл Серебренников, Седьмая студия
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