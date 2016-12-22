Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму

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18-летнему Вадиму Осипову предъявлено обвинение по «террористической» статье. Ранее курсант Военно-космической академии просил министра обороны разобраться в его деле

Курсанту Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадиму Осипову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), рассказал РБК адвокат международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов. По его словам, с защитников Осипова следователи взяли подписку о неразглашении материалов дела.

18-летний Осипов был арестован 10 апреля, сейчас он содержится в Санкт-Петербургском СИЗО-1 («Кресты»). Как указано в материалах дела, 8 апреля Военное следственное управление по Краснознаменскому гарнизону возбудило в отношении Осипова уголовное дело. Осипова заподозрили в террористической деятельности из-за того, что он скачал на свой телефон книгу «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма», которая включена в Федеральный список экстремистских материалов. Также у него изъяли план казармы с пометками «о том, как можно ее захватить группой лиц без оружия с последующим доступом в комнату хранения оружия». Показания на Осипова дали четверо курсантов, которые учатся вместе с подозреваемым.

​Осипов написал обращение к министру обороны Сергею Шойгу и попросил «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать [ему] жизнь»: «Меня подвела моя любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов, про которых я много читал в книжках и смотрел фильмы. Я всегда гордился русским разведчиком [Николаем] Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране. Но все мои мечты рухнули». Осипов указал, что план казармы он составил, размышляя, как защитить здание. На такие мысли его натолкнули нападение на часть в Чечне и теракт в метро Санкт-Петербурга.

В тот же день к курсанту пришел сотрудник ФСБ, который в том числе интересовался, что бы Осипов сделал на месте террористов: «Говорил, чтобы я не опасался, он никому не расскажет про наш разговор. Я много знаю историй из книг и фильмов про диверсантов, поэтому стал придумывать разные ситуации, как бы я поступил на месте террористов».

«Я с 2010 года готовил себя к службе родине, хотел быть полезным стране и защищать ее, если это потребуется. Я постоянно думаю, как такое могло произойти со мной. Наверное, после взрыва в метро Санкт-Петербурга ФСБ получили задание выявить всех подозрительных лиц. Тут я попался на глаза, тем более сирота, некому заступиться. На моем примере они, наверное, хотят раскрыть «громкое» дело об «опасном террористе», — заключил Осипов.