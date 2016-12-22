СК возбудил уголовное дело после нападения на ведущую «Эха Москвы»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Подозреваемый - 48-летний мужчина, предположительно, иностранец

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает пресс-служба ведомства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

В сообщении СК указывается, что следователи Главного следственного управления по Москве проводят осмотр места происшествия. Они устанавливают мотивы и картина произошедшего.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что по предварительным данным напавший на Фельгенгауэр является иностранцем. «Мотивы устанавливаем», — добавили в ведомстве.

Пресс-атташе посольства Израиля Алекс Гандлер заявил РБК, что в дипломатическом представительстве сейчас проверяют появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что преступник является гражданином Израиля. «Это под проверкой. Пока только знаю, что это иностранный гражданин», — рассказал Гандлер.

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео допроса нападавшего. Он назвал себя Борисом Грицем. По его словам, Фельгенгауэр он «знал в течение 5 лет по телепатическому контакту». Мужчина уверяет, что «последние два месяца журналистка сексуально его преследовала». «Каждую ночь, используя телепатический контакт, она меня сексуально изводила», — заявил он.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что к материалам уголовного дела будет приобщен интернет-дневник, который предположительно принадлежит, напавшему на Татьяну Фельгенгауер. «Сейчас оперативники устанавливают принадлежность этого дневника, а затем эти записи будут использованы в доказательной базе», — сообщил собеседник РБК.

В интернет-дневнике, который ведет некий Борис Гриц, действительно содержались сообщения о Фельгенгауэр. Автор заявлял, что ведущая посредством телепатии «угрожала его жизни».

Записи на русском языке, посвященные Фельгенгауэр, появились в дневнике в начале осени. До этого автор писал на английском о жизни в Израиле и попытках найти работу. С жалобой на правительство Израиля он обращался в том числе в комиссию по правам человека ООН.

Нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» произошло днем 23 октября. Мужчина с ножом пробрался в офис на Новом Арбате, поднялся на 14-й этаж на лифте, брызнул в лицо охраннику слезоточивым газом, после чего ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи.

Преступник попытался скрыться, но был задержан охраной.

Журналистка была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По предварительной информации врачей, непосредственной угрозы ее жизни сейчас нет.