Актер Колин Ферт получил итальянский паспорт

Британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии. Ранее он не раз заявлял о любви к этой стране

Колин Ферт (Фото: Mark Blinch / Reuters)

Как сообщает издание Sole24 Ore, МВД Италии официально подтвердило информацию о том, что обладатель премии «Оскар» Колин Ферт получил паспорт этой страны. В ведомстве указали, что ранее актер часто говорил о том, как ему нравится Италия.

Ферт уже 20 лет женат на Ливии Джуджоли – итальянском продюсере и живет в провинции Умбрия. Актер указывал, что хочет иметь такой же паспорт, как у супруги и их детей.

Помимо этого на решение Ферта повлиял исход голосования в Великобритании, где большинство граждан высказались за выход из ЕС.

Закон позволяет Ферту получить итальянский паспорт, но при этом сохранить британское подданство.

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В 2011 году Ферт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль после фильма «Король говорит», в котором он сыграл британского монарха Георга VI. Среди других фильмов с его участием – «Гордость и предубеждение», «Дориан Грей», «Одинокий мужчина».

Как сообщает газета Telegraph, число британцев, желающих получить второе гражданство в одной из стран ЕС, стало стремительно расти после Brexit. Сейчас дополнительные паспорта получили уже шесть миллионов жителей Соединенного королевства. Лидирует по предоставлению своего гражданства для британцев Ирландия.