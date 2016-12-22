Угроза каждому: как госфинансирование культуры приводит к преступлениям

Претензии растут
Личные поручительства за режиссера, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова с тем, чтобы избавить его от ограничения свободы на время следствия, подписали 33 общественных и культурных деятеля — например, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, руководитель Театра наций Евгений Миронов. Однако Басманный суд Москвы в среду, 23 августа, все же отправил Серебренникова под домашний арест. Госфинансирование — единственная возможность реализовать многие проекты в области культуры, при этом порядок его получения и отчетности в теории ставит под угрозу практически любого менеджера, говорят опрошенные РБК культурные деятели.
На суде в среду следствие подтвердило, что режиссеру вменяется хищение 68 млн руб. из госсубсидии на поддержку современного искусства, которую Минкультуры выдало его продюсерской компании «Седьмая студия». Согласно фабуле обвинения, режиссер возглавил организованную группу из числа сотрудников АНО «Седьмая студия», которые предоставляли в Минкультуры неверные сметы с завышенной стоимостью работ и фальшивые отчеты о работах, которые в действительности не были проведены. Средства из субсидии же выводились через фирмы-однодневки и обналичивались, полагают в СКР. Вина Серебренникова доказывается показаниями его коллег из «Седьмой студии», а также финансовыми документами организации, заявил на заседании суда в среду следователь.
Сумма ущерба в 68 млн руб. может в дальнейшем увеличиться, поскольку следствие еще не завершило экспертизы по делу, уточнил представитель СКР. В деле не конкретизируется, как именно фигуранты дела выводили средства. В первоначальной версии обвинения речь шла о фальшивых договорах с подрядчиками и о спектакле «Сон в летнюю ночь», который, по версии СКР, так и не был поставлен. После передачи дела в центральный аппарат СКР и нового обвинения эта конкретика из дела исчезла, рассказал в суде адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.
Задним числом
Субсидии в общем объеме 216,5 млн руб. компания Серебренникова начала получать в 2011 году по распоряжению Владимира Путина, на тот момент возглавлявшего правительство. Деньги шли на проект «Платформа», который предполагал «осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт), а также формирование постоянно действующей площадки для творчества молодых творческих деятелей, просветительские проекты в области современного искусства», следовало из пояснительной записки к документу Минкультуры о выделении средств.
Минкультуры не финансировало мероприятия в рамках «Платформы», а лишь постфактум компенсировало работы, уже проведенные за счет «Седьмой студии». Кроме того, ведомство могло в любой момент проверить, как «Седьмая студия» выполняет смету, однако пока никаких публичных претензий к организации Серебренникова у него не было. РБК ожидает от Минкультуры ответ на вопрос о том, проводились ли такие проверки в отношении «Седьмой студии».
Как проходило это сотрудничество, можно судить по соглашению о выделении субсидии в 66,5 млн руб. на «Платформу» в 2014 году (документ есть в распоряжении РБК). Он подписан Кириллом Серебренниковым и Софьей Апфельбаум, на тот момент — руководителем департамента господдержки Минкультуры. Субсидии предоставлялись «на покрытие расходов, связанных с созданием и показом экспериментальных спектаклей; созданием и исполнением музыкальных произведений, концертных программ», говорится в документе. В приложении к документу перечисляются мероприятия, на которые, как предполагала «Седьмая студия», должны были пойти бюджетные средства в 2014 году. Это в том числе спектакли «Обыкновенная история» и «Смерть и девушка», концерт современных композиторов «Гимн», международный фестиваль медиаперформансов, гастроли «Седьмой студии» во Франции. На каждое мероприятие предполагалось направить от 1 млн до 8,6 млн руб. Также документ предусматривал, что 3,6 млн руб. пойдут на зарплаты сотрудникам «Седьмой студии».
Минкультуры перечисляло «Седьмой студии» деньги после того, как она выполняла согласованные работы в рамках проекта и отправляла в ведомство финансовый отчет и письменный отчет о проведенных мероприятиях. Отчитываться о расходах руководителям компании по годовой программе нужно было трижды в течение 2014 года: в марте, мае и августе. По итогам первого этапа «Седьмая студия» должна была выполнить работы на 40 млн руб., по итогам второго — на 20 млн руб. и третьего — на 6,5 млн руб. Ведомство было вправе по мере необходимости проверять расходование средств, говорится в документе.
Под угрозой все
Нарушения можно найти «в любом театре, фестивале, музее, которые проводят более-менее активную художественную политику», убеждены опрошенные РБК деятели культуры, подписавшиеся за Серебренникова. Режиссер Алексей Герман-младший связывает эти риски с постоянным ужесточением правил распределения субсидий и с издержками процесса. «Я полагаю, что [в расходах «Седьмой студии»] какие-то цифры могли меняться в процессе. Люди подавали заявку вот на то-то столько-то, а в процессе выяснялось, что стоит столько-то», — отметил он.
Формальности госфинансирования кино и театра не всегда учитывают процесс создания спектакля или фильма, поэтому режиссерам и продюсерам приходится идти на нарушения, отметил режиссер Павел Лунгин. «Главная неприятность — это непонимание специфики кино. Тебе дают деньги, как будто инвестируют в чулочную фабрику. Ты должен в определенный срок сдать фильм, и совершенно не учитывается, что актер может быть не готов, а режиссер может быть не удовлетворен или монтировать дольше. Когда я вовремя не успевал сдать фильм, я платил штрафные санкции Фонду кино. При этом качество фильма не оценивается — фильм должен быть поставлен», — пояснил Лунгин.
Законодательство «очень часто вынуждает менеджерскую часть культурных проектов» прибегать к фактическому нарушению закона, согласилась сценарист и режиссер Авдотья Смирнова. «Для того чтобы полностью исполнить закон, существует только один способ — ничего не производить, не делать. Если ты производишь что-то, то ты можешь нарушить закон там, где это тебе даже в голову не придет», — заявила она. По словам Смирновой, в ходе работы над проектом часто возникают расходы, за которые просто невозможно отчитаться: «Например, для того чтобы вести съемку на улицах города, необходимо перекрытие улицы. Без этого съемка запрещена. Перекрытие официально могут осуществить только сотрудники ДПС. Но в перечне услуг, которые оказывают сотрудники ДПС, такой услуги нет. Поэтому оплатить эту услугу по безналичному расчету, то есть совершенно официально, невозможно».
С недавнего времени в типовой договор авторов сценария для картин с госфинансированием был включен пункт, в котором прописывается хронометраж будущего фильма, добавила Смирнова. «После этого к одним моим друзьям пришла проверка следственных органов. По документам студия бралась произвести фильм хронометражом 90 минут, а фильм на выходе — 84 минуты. Потому что такова была авторская версия монтажа. Но в глазах следственных органов деньги, выделенные на производство шести минут фильма, были украдены», — рассказала Смирнова.
Такая ситуация сложилась не только в культуре, заявил РБК член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе. «В нашей стране любому руководителю, чтобы эффективно руководить производством, и неважно, производством чего — гаек, боеголовок или театральных спектаклей, — приходится идти на нарушение закона или закрывать глаза на его нарушение», — рассуждает он.
Применительно к культурным проектам отчасти «речь идет о вполне конкретных заказах — пошив костюмов, изготовление декораций», — добавляет замдиректора российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов. По его словам, предельно допустимые накладные расходы в смете проектов с госфинансированием не могут превышать определенный процент от общей суммы субсидии. Однако, согласен он с деятелями культуры, есть и статьи расходов, обоснованность трат на которые доказать трудно. Например, гонорары актеров. «Понятно, что когда люди являются получателями государственных средств, за каждую копейку надо отчитываться», — подытожил эксперт.