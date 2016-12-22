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СК потребовал домашний арест для Серебренникова
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СК потребовал домашний арест для Серебренникова
Общество, 10:45
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СК потребовал домашний арест для Серебренникова
Следственный комитет предложил суду отправить Кирилла Серебренникова под домашний арест на время следствия. Режиссер был задержан 22 августа, в тот же день ему предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере
Кирилл Серебренников (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следствие ходатайствует о заключении художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова, который был задержан по делу о мошенничестве, под домашний арест, сообщает корреспондент РБК.

«В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечении в виде домашнего ареста в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Судебное заседание назначено на 12:00 в зале 21», — сказала представитель суда.

​РБК ведет онлайн-трансляцию из суда, где избирают меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову

Задержание режиссера в Санкт-Петербурге 22 августа провело главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». СК сообщил, что действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч .4 ст. 159 УК РФ). В случае признания режиссера виновным ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

В тот же день Серебренникову были предъявлены официальные обвинения.

Как рассказал адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм. После задержания его доставили в центральный аппарат СК в Москве, где и состоялся допрос.

Дело, в котором Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено в 2015 году. Общественный резонанс оно получило в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще по более чем десяти адресам. Следователи заявляли, что сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб. Однако тогда режиссер остался в статусе свидетеля.

Фигурантами дела стали бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, чуть позднее — бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, по версии следствия, причастны к хищениям, на время следствия суд поместил их под стражу.​

Авторы: Владислав Гордеев, Маргарита Алехина.
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