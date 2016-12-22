«Коммерсантъ» сообщил детали показаний Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников, будучи свидетелем, в своих показаниях говорил, что не имеет отношения к денежным вопросам в «Седьмой студии», и возложил всю ответственность на своих коллег, которые стали сотрудничать со следствием

Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ)

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников во время дачи показаний следователям после своего задержания рассказал, что он не занимался финансовыми вопросами в АНО «Седьмая студия», и подчеркнул, что «вообще в этом плохо разбирается». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

​Как стало известно изданию, режиссер возложил всю ответственность за финансово-хозяйственные решения, принимаемые в «Студии», на экс-гендиректора АНО Юрия Итина, бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, продюсера Екатерину Воронову и бывшего главного бухгалтера «Студии» Нину Масляеву.

Худрук «Гоголь-центра», пишет газета, обратил внимание следователей на то, что кроме них в штате организации работало еще около ста сотрудников, которые занимались исключительно художественными или техническими вопросами, — это продюсеры, менеджеры, операторы, режиссеры, технические директора и другие. Также «Студия» приглашала художников и отдельные творческие коллективы для реализации некоторых проектов.

«По словам господина Серебренникова, даже он, как худрук «Студии», к деньгам отношения не имел, не готовил финансовую отчетность и не контролировал расходы. «Я вообще в этом плохо разбираюсь», — отметил фигурант дела». — пишет «Коммерсантъ».

​В своих показаниях режиссер также подчеркнул, что с его точки зрения, совершить каике-либо финансовые махинации в условиях, в которых находилась «Студия», довольно сложно, поскольку график проводимых художественных мероприятий был очень плотным, а между отдельными проектами «Платформы» шла «жесткая конкурентная борьба за финансирование».

По данным источника «Интерфакса», знакомого с ходом расследования, Кирилл Серебренников, будучи свидетелем по делу о крупном мошенничестве, дал показания на своих коллег из «Седьмой студии», после чего те стали сотрудничать со следователями.

«В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по «Седьмой студии». После этого главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова — свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, в настоящее время следствие располагает «достаточными доказательствами», которые подтверждают причастность режиссера к хищению бюджетных средств.

Ранее другой источник «Интерфакса» сообщал, что Серебренникова перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», после показания нескольких человек. Каких именно, собеседник агентства не уточнил.

Утром во вторник, 22 августа, Следственный комитет (СКР) России сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размене по ч.4 ст.159 УК РФ. Следователи считают, что режиссер мог похитить не менее 68 млн руб., которые были выделены на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» (на его реализацию Минкультом было выделено в 2011-2014 годах 214 млн руб).

Задержание худрука «Гоголь-центра» произошло в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, где он остановился, приехав на съемки фильма о Викторе Цое «Лето». После задержания его девять часов везли на микроавтобусе в Москву на допрос, после чего поместили в Изолятор временного содержания № 1 на Петровке.

В разговоре с телеканалом «Дождь» режиссер отметил, что он «поражен» предъявленным ему обвинением и считает его «удивительным».

Следователи считают, что Серебренников и Итин заведомо завышали количество и стоимость мероприятий, проводимых в рамках «Платформы», а также заключали фиктивные договоры на их реализацию. Всего, по подсчетам следователей, сотрудники «Седьмой студии» могли вывести и обналичить 200 млн руб. бюджетных средств.