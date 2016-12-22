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Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства
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19:36
Полина Звездина
Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»​
На лекарства с недоказанной эффективностью государство потратило около 20% средств, направленных в 2016 году на закупку медикаментов, подсчитали эксперты «Сколково». В Минздраве с такой оценкой не согласны

На препараты с недоказанной эффективностью государство потратило в 2016 году около 20% всех средств, направленных на закупку лекарств, рассказал РБК директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский. Он уточнил, что в 2016 году на такие медикаменты выделило примерно 70 млрд руб. Всего за прошлый год, по данным Московской школы управления «Сколково», Россия закупила лекарств примерно на 350 млрд руб. (По данным аналитической компании DSM Group государственный лекарственный рынок в 2016 году составил 330 млрд руб.) 

Речь идет о многочисленных препаратах, зарегистрированных в СССР и в России примерно до 2010 года, клинические исследования и доказательная база которых не соответствуют современным международным требованиям, рассказал РБК Крестинский. Эффективность лекарств в Советском союзе проверялась на 12 пациентах и иногда на 18, подтвердил директор подразделения «Аналитика и консультирование» компании Ipsos Healthcare Вениамин Мунблит. Сегодня исследования препаратов для распространенных болезней проводят на нескольких тысячах человек с помощью специальных методов, которые не дают врачам и пациентам повлиять на результаты, подчеркнул Крестинский. 

Не все препараты, зарегистрированные в СССР и постсовесткий период, имеют недоказанную эффективность, уточнил Крестинский. В стране есть и большое количество лекарств, прошедших необходимые исследования в других странах — такие медикаменты в исследовании Московской школы управления «Сколково» не учитывались.

Препараты с недоказанной эффективностью активно закупаются государством, поскольку часть из них входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарств (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством, заметил Крестинский. В перечне 646 лекарственных веществ или примерно 23,5 тыс. торговых марок.

Если профессиональное сообщество считает, что какой-либо препарат из списка ЖНВЛП имеет недоказанную эффективность, оно может подать заявку о его исключении, рассказала РБК директор департамента по обращению лекарств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Елена Максимкина. «Такая возможность существует уже около трех лет. За это время мы не получили ни одной заявки об исключении с подобной формулировкой», — сообщила она.

Не все лекарства нуждаются в проведении исследований по международным стандартам, подчеркнула Максимкина. «Я не понимаю, зачем проводить дорогостоящие исследования в отношении, например, хлорида натрия [соли] или этанола [спирта]. Это не значит, что они не эффективные. Тот же хлорид натрия используется в обязательном порядке в инфузионных растворах», — указала она. В целом Минздрав готов рассмотреть вопрос о «сужении» списка ЖНВЛП, если эксперты предоставят ведомству список лекарств и аргументы, добавила Максимкина.

Недоказанная, в соответствии с международными требованиями, эффективность еще не означает, что этот препарат не эффективен и не помогает пациентам, заметил в разговоре с РБК генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк: «Отсутствие исследования по международным нормам не равняется отсутствию эффективности».

Траты на подобные препараты являются важной составной частью низкоэффективной системы здравоохранения в России, настаивает Крестинский. «Конечно, если бы мы не закупали эти лекарства, надо было бы покупать что-то другое для тех же целей, и чистой экономии 70 млрд руб. не получилось бы. Но все же лучше тратить деньги на средства, эффективность которых доказана», — указывает он. Сегодня только в сегменте дорогостоящих лекарств для лечения онкологических и генетически-обусловленных заболеваний можно говорить о полной доказательной базе, резюмировал Крестинский. 

Теги
здравоохранение, Бюджет, "Сколково", Цены, жизненно важные лекарства
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