СК заявил о хищении руководством студии Серебренникова 200 млн руб.

Автомобиль СК Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следствие пообещало установить причастных к хищению лиц и сообщило, что обыски проходят в разных регионах России

Обыски в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным ведомства, речь идет о хищении около 200 млн руб. «По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн руб., выделенных государством на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что расследование должно установить круг лиц, причастных к хищению.

«Седьмая студия» — труппа, которая была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ, набранного в 2008 году, является одним из резидентов «Гоголь-центра».

Из оказавшейся в распоряжении РБК копии постановления, подписанной следователем Игорем Федутиновым, следует, что дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в мае 2015 года управлением по расследованию особо важных дел территориального подразделения Следственного комитета по Москвы.

В документе отмечается, что в 2014 году Министерство культуры в лице Софьи Апфельбаум, ныне занимающей пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), подписало с Серебренниковым как с худруком «Седьмой студии» соглашение о предоставлении организации субсидий на поддержку развития и популяризации современного искусства. В соответствии с соглашением, «Седьмая студия» должна была осуществлять постановку экспериментальных спектаклей и концертных программ и своевременно отчитываться о расходах.

Утром, 23 мая, журналист «Новой газеты» и глава проекта «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у Кирилла Серебренникова.

Позднее источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что расследование уголовного дела ведет управление Следственного комитета по Москве, в ходе обысков его сотрудников сопровождают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова заявила РБК, что следователи проводят обыски на основании материалов оперативных служб и в рамках уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия».

Координатор благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров в беседе с РБК сообщил, что Серебренников привлечен в качестве свидетеля и «не является ни подозреваемым, ни обвиняемым».

Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино, в 2012 году был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, впоследствии преобразованного в «Гоголь-центр». Среди его работ в кино и на телевидении — сериал «Дневник убийцы», комедия «Изображая жертву», фильмы «Юрьев день», «Измена», «Ученик» и другие.



За свои работы в кино, театре и на телевидении Серебренников удостоен премий ТЭФИ, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», а также призов «Кинотавра» и Каннского фестиваля.