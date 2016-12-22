Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров

Морская соль Фото: Fernando Vergara / AP

Правительство внесло изменения в список товаров, запрещенных к ввозу в Россию с Украины, из ЕС, США и ряда других государств. В новой редакции постановления правительства сделаны послабления для биологически активных добавок

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о частичной отмене запрета на ввоз в Россию товаров с Украины, а также из стран Евросоюза, США и некоторых других государств. В соответствии с документом, опубликованным на портале правовой информации, из-под эмбарго частично выведены соль и морская вода.

Запрет на ввоз в Россию морской воды и соли — как пищевой, так и используемой в промышленных целях и в качестве размораживающего агента зимой был введен в 2016 году. В новой редакции постановления правительства сделана оговорка, согласно которой запрет не распространяется на морскую воду в виде биологических добавок.

Кроме того, в обновленном документе говорится, что запрет не распространяется на соль, предназначенную для производства лекарственных средств и биологических добавок, но лишь при наличии подтверждения Минпромторгом этого назначения.

Запрет на ввоз в Россию соли из подпавших под эмбарго США, стран Евросоюза, Австралии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Черногории, а также с Украины вступил в силу с 1 ноября 2016 года. До этого момента последняя была основным импортером соли в Россию из стран санкционного списка.

«До 2014 года на ее долю приходилось до 23% российского рынка», — пояснял РБК заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Продуктовое эмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии было введено в августе 2014 года. Позднее в черный список добавили еще пять стран — Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Первоначально к ввозу в Россию были запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота и домашней птицы, свинина, рыба и ракообразные, а также моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. Впоследствии в список запрещенных продуктов ​несколько раз вносились изменения.

В начале июля 2016 года постановлением правительства срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2017 года.

В ноябре 2016 года президент Владимир Путин на форуме ОНФ заявил, что Россия будет «тянуть» с отменой контрсанкций «как можно дольше». Позднее Медведев подтвердил, что страна не будет «разочаровывать» западных партнеров и сохранит продовольственное эмбарго.