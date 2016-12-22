ФСБ постучалась в театр: что известно об обысках у Кирилла Серебренникова

Фото: Алексей Абанин / «Коммерсантъ»

Обыск в «Гоголь-центре» связан с хищением 200 млн руб., которые худрук театра Кирилл Серебренников получил от государства для популяризации искусства. Деньги режиссеру выделили в соответствии с постановлением, подписанным Владимиром Путиным

Утренние обыски

Обыски в «Гоголь-центре» и еще примерно по 20 адресам, в том числе в квартире художественного руководителя и директора театра Кирилла Серебренникова, начались утром во вторник, 23 мая. Помещения блокировали оперативники ФСБ и следователи московского управления СКР. Актеров, которые готовились к вечернему спектаклю, заперли в большом зале театра и отобрали телефоны.

К театру время от времени подъезжали машины Федеральной службы безопасности, и состав участвующих в обысках оперативников пополнялся новыми сотрудниками спецслужбы. Ближе к обеду у театра припарковалась белая Lada Largus, водитель которой принялся доставать из багажника торты, печенье и булочки. На вопрос о том, что и для кого он привез, водитель пошутил, что в коробках «героин и кокаин» и что «надо же ребят кормить». Собравшимся вокруг журналистам он представился «бывшим киллером», после чего вошел в здание «Гоголь-центра».

Дома у режиссера следственные действия завершились около трех часов дня, после чего Серебренникова на его же автомобиле увезли на допрос. Он успел сказать журналистам, что он «в полном шоке и недоумении».

Обыски связаны с делом о хищении бюджетных средств в 2014 году, рассказала официальный представитель столичного СКР Юлия Иванова. По ее словам, деньги были выделены автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Само дело было возбуждено в мае 2015 года по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК), рассказал РБК координатор благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров. Он добавил, что речь идет о соглашении, которое заключили Министерство культуры и «Седьмая студия» в рамках программы по популяризации современного искусства. Худрук «Гоголь-центра» проходит по делу в качестве свидетеля.

Серебренников — единственный владелец «Седьмой студии», которая была учреждена в июле 2011 года. Организацию зарегистрировали в квартире на Пречистенке, где живет режиссер, следует из данных ЕГРЮЛ и ЕГРН. Это произошло после того, как в марте Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента, посетил Мультимедиа Арт Музей и встретился с его директором Ольгой Свибловой и режиссерами Федором Бондарчуком и Кириллом Серебренниковым. Последний говорил о проекте «Платформа». Проект был утвержден в конце 2011 года постановлением правительства, документ подписал Владимир Путин.

«Седьмая студия» для «Платформы»

«Платформа», как говорилось в пояснительной записке, «предполагает осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт), а также формирование постоянно действующей площадки для творчества молодых творческих деятелей, просветительские проекты в области современного искусства». Для реализации проекта была создана специальная организация — автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия»: «Учитывая цели, задачи, а также экспериментальный характер деятельности в области современного искусства, выделение субсидии из федерального бюджета АНО «Седьмая студия» представляется наиболее оптимальной формой государственной поддержки творческого проекта».

«Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре»

Организация должна была поддерживать экспериментальные направления актуального искусства и привлекать молодую аудиторию «к новым видам культурной коммуникации». За 2012–2014 годы «Седьмой студии» планировалось выделить из бюджета 210 млн руб. — по 70 млн руб. ежегодно. Такая же сумма указана в документе Министерства финансов «Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Похожую цифру назвали и в СКР: по данным ведомства, неустановленные лица из числа руководителей «Седьмой студии» с 2011 по 2014 год похитили «бюджетные средства в размере около 200 млн руб.».

В постановлении о проведении обыска значится другая сумма — 66,5 млн руб., которые Серебренникову выделил департамент культуры Москвы. В документе, который есть в распоряжении РБК, говорится, что договор подписала Софья Апфельбаум. Сейчас она директор Российского академического молодежного театра. С 2006 года Апфельбаум работала в Министерстве культуры, а с июля 2012 по октябрь 2014 года возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества. У Апфельбаум 23 мая также прошел обыск. Кроме того, следственные действия проводились и на «Винзаводе», который в постановлении правительства был указан в качестве партнера «Седьмой студии» в проекте «Платформа»

​Сколько именно «Седьмая студия» потратила из бюджетных средств, неизвестно, но из материалов госзакупок следует, что с 2013 года АНО заключила семь контрактов почти на 6,2 млн руб. В качестве заказчиков указаны «Гоголь-центр», Московский музей современного искусства и Минкультуры.

Демонстративное предупреждение

«Такой демонстративный обыск — это всегда предупреждение», — заметил в разговоре с РБК галерист и политолог Марат Гельман. По его мнению, Кирилл Серебренников «был самым независимым из директоров государственных театров». «Вероятно, обыски — это сигнал ему, что он слишком независимый и что государству такие люди во главе государственных учреждений не нужны», — подчеркнул Гельман.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не политизировать происходящее. «Речь о подозрении в хищении бюджетных средств. Нет никакой политики, никакого творчества», — заявил Песков журналистам.

​Кирилл Серебренников не в первый раз оказывается в центре финансового скандала. В 2015 году возглавлявшая в то время «Гоголь-центр» Анастасия Голуб заявила, что в театре сложилась тяжелая экономическая ситуация, а глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский говорил, что проверка финансовой деятельности «Гоголь-центра» выявила задолженность театра в 80 млн руб. Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский тогда объяснял убытки отказом столичных властей помочь театру в трудной ситуации.​

При участии Инны Сидорковой, Галины Казакуловой