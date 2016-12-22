Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Как стало известно РБК, обыск проводят сотрудники Следственного комитета под прикрытием ФСБ в рамках дела о хищении «в особо крупном размере»

Обыски в «Гоголь-Центре» и в квартире у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводится в рамках расследования по делу о хищениях, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

По его словам, дело было возбуждено по статье «хищение в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК) и в деле фигурирует ущерб на сумму чуть больше одного миллиона рублей.

По данным «знакомого с ситуацией» источника ТАСС, задержанных по делу пока нет. Расследование связано с хищением средств, подтвердил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщил, что обыски проходят в рамках дела, возбужденного еще в 2015 году, по факту хищений финансовых средств неустановленными чиновниками департамента культуры Москвы.

По данным источника РБК, расследование уголовного дела ведет Управление Следственного комитета по Москве, в ходе обысков его сотрудников сопровождают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Корреспондент телеканала РБК Роман Супер сообщил, что обыски в квартире Серебренникова проходят с 9 часов утра и на их месте находится адвокат режиссера Золотухин. По данным источника, СКР планирует допросить режиссера.

Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино, в 2012 году был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, впоследствии преобразованного в Гоголь-центр. Среди его работ в кино и на телевидении — сериал «Дневник убийцы», комедия «Изображая жертву», фильмы «Юрьев день», «Измена», «Ученик» и другие.



За свои работы в кино, театре и на телевидении Серебренников удостоен премий ТЭФИ, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», а также призов «Кинотавра» и Каннского фестиваля.