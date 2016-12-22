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Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова
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Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Как стало известно РБК, обыск проводят сотрудники Следственного комитета под прикрытием ФСБ в рамках дела о хищении «в особо крупном размере»

Обыски в «Гоголь-Центре» и в квартире у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводится в рамках расследования по делу о хищениях, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

По его словам, дело было возбуждено по статье «хищение в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК) и в деле фигурирует ущерб на сумму чуть больше одного миллиона рублей.

По данным «знакомого с ситуацией» источника ТАСС, задержанных по делу пока нет. Расследование связано с хищением средств, подтвердил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщил, что обыски проходят в рамках дела, возбужденного еще в 2015 году, по факту хищений финансовых средств неустановленными чиновниками департамента культуры Москвы.

По данным источника РБК, расследование уголовного дела ведет Управление Следственного комитета по Москве, в ходе обысков его сотрудников сопровождают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Корреспондент телеканала РБК Роман Супер сообщил, что обыски в квартире Серебренникова проходят с 9 часов утра и на их месте находится адвокат режиссера Золотухин. По данным источника, СКР планирует допросить режиссера.

Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино, в 2012 году был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, впоследствии преобразованного в Гоголь-центр. Среди его работ в кино и на телевидении — сериал «Дневник убийцы», комедия «Изображая жертву», фильмы «Юрьев день», «Измена», «Ученик» и другие.

За свои работы в кино, театре и на телевидении Серебренников удостоен премий ТЭФИ, «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», а также призов «Кинотавра» и Каннского фестиваля.

Финансовые проблемы Гоголь-центра

В апреле 2015 года Анастасия Голуб, возглавившая Гоголь-центр незадолго до этого, заявила о тяжелой экономической ситуации в театре. По ее словам, за два года существования Гоголь-центра была создана уникальная художественная модель, «но не удалось создать адекватной экономической модели». В опубликованном пресс-релизе также отмечалось, что руководство намерено передать отчет о финансовой ситуации в московский департамент культуры и предложить ряд антикризисных мер. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, тогда сообщило, что сумма финансовых убытков Гоголь-центра составляет около 80 млн руб., а сам он находится на грани закрытия.

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский объяснил причины финансовых убытков отказом столичного департамента культуры помочь театру в трудной ситуации. По его словам, ведомство отказало «даже в помощи на оплату аренды площадок для проведения выездных спектаклей и связанных с ними транспортных расходов». Малобродский также отметил, что из-за капитального ремонта в течение четырех месяцев театр был вынужден играть на чужих площадках, не получая для этого помощи со стороны департамента, хотя, по его словам, «обычная практика заключается в предоставлении театру на период ремонта иной площадки, оплаченной учредителем». Экс-директор опроверг и ранее названную сумму убытков в 80 млн: по его словам, в действительности речь шла о сумме немногим менее 12 млн.

По информации газеты «Известия», финансовые проблемы у Гоголь-центра возникли из-за конфликта между художественным руководителем Кириллом Серебренниковым и экс-директором Малобродским: якобы худрук требовал от директора безоговорочно выполнять дорогостоящий постановочный план при недостатке финансирования. Театр выпускал до 12 премьер в год, что превышало госзадание в три раза, а деньги на создание внеплановых спектаклей не были компенсированы. 

Летом 2015 года Анастасия Голуб покинула пост директора центра, проработав всего несколько месяцев. Глава столичного департамента культуры в августе того же года заявил, что театр является убыточным, а ответственность за все решения, связанные с финансами, лежит на художественном руководителе Кирилле Серебренникове. Он также отметил, что городские власти не намерены вмешиваться в дела театра. 

 

Теги
СК, ФСБ, Кирилл Серебренников
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