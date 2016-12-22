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Поклонская попросила СК и Генпрокуратуру проверить Учителя на клевету
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Поклонская попросила СК и Генпрокуратуру проверить Учителя на клевету
Конфликт вокруг «Матильды», 16:33
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Поклонская попросила СК и Генпрокуратуру проверить Учителя на клевету
В депутатском запросе Поклонской отмечается, что режиссер Алексей Учитель и его адвокат оклеветали ее, обвинив в связях с экстремистами из «Христианского государства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину официальный запрос о проведении проверки по фактам распространения режиссером Алексеем Учителем и его адвокатом Константином Добрыниным «недостоверной и клеветнической информации». Копию запроса она опубликовала в своем Facebook.

Клеветой Поклонская считает заявления Учителя и Добрынина о том, что она «прикрывает» деятельность террористической, фундаменталистской религиозной организации, заинтересованной в дестабилизации ситуации в стране.

В начале сентября Учитель заявлял, что на фоне противодействия его фильму «Матильда» «формируется под видом религиозной новая террористическая организация», за которой стоит Поклонская.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
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«Указанные заявления носят явно противоправный, клеветнический характер, содержат заведомо ложные обвинения в совершении мной преступлений и имеют цель оказания неправомерного воздействия и давления на меня как на депутата Государственной думы и в связи с осуществлением мной должностных полномочий по рассмотрению обращений граждан об оскорблении их религиозных чувств», — говорится в запросе. В том же запросе СК и Генпрокуратуре предлагается проверить «факты деятельности неких террористических организаций».

На своей странице в сети Facebook Поклонская напомнила, что ранее она неоднократно направляла запросы в правоохранительные органы, с тем чтобы привлечь к ответственности «хулиганов и экстремистов».

20 сентября Поклонская говорила РБК, что осуждала и осуждает любое проявление насилия. По ее словам, лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали после того, как она направила запросы в МВД и Генпрокуратуру. Однако позже МВД заявило, что задержание Калинина и других подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя с обращением Поклонской не связано. Проверка была начата «после получения сигнала о происшествии», говорилось в заявлении полиции.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Наталья Поклонская , «Матильда» , Алексей Учитель
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