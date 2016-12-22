Поклонская попросила СК и Генпрокуратуру проверить Учителя на клевету

В депутатском запросе Поклонской отмечается, что режиссер Алексей Учитель и его адвокат оклеветали ее, обвинив в связях с экстремистами из «Христианского государства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину официальный запрос о проведении проверки по фактам распространения режиссером Алексеем Учителем и его адвокатом Константином Добрыниным «недостоверной и клеветнической информации». Копию запроса она опубликовала в своем Facebook.

Клеветой Поклонская считает заявления Учителя и Добрынина о том, что она «прикрывает» деятельность террористической, фундаменталистской религиозной организации, заинтересованной в дестабилизации ситуации в стране.

В начале сентября Учитель заявлял, что на фоне противодействия его фильму «Матильда» «формируется под видом религиозной новая террористическая организация», за которой стоит Поклонская.

«Указанные заявления носят явно противоправный, клеветнический характер, содержат заведомо ложные обвинения в совершении мной преступлений и имеют цель оказания неправомерного воздействия и давления на меня как на депутата Государственной думы и в связи с осуществлением мной должностных полномочий по рассмотрению обращений граждан об оскорблении их религиозных чувств», — говорится в запросе. В том же запросе СК и Генпрокуратуре предлагается проверить «факты деятельности неких террористических организаций».

На своей странице в сети Facebook Поклонская напомнила, что ранее она неоднократно направляла запросы в правоохранительные органы, с тем чтобы привлечь к ответственности «хулиганов и экстремистов».

20 сентября Поклонская говорила РБК, что осуждала и осуждает любое проявление насилия. По ее словам, лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали после того, как она направила запросы в МВД и Генпрокуратуру. Однако позже МВД заявило, что задержание Калинина и других подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя с обращением Поклонской не связано. Проверка была начата «после получения сигнала о происшествии», говорилось в заявлении полиции.