В Москве торжественно открыли бюсты Сталина, Андропова и Горбачева

Семь новых бюстов работы Зураба Церетели появились на открытой ранее в центре Москвы «Аллее правителей»

Число бюстов на «Аллее правителей» в Петроверигском переулке в центре Москвы увеличилось до сорока. Ранее галерея скульптурных портретов людей, «в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной», заканчивалась возглавлявшим в 1917 году Временное правительство Александром Керенским. Теперь к Рюрику и компании добавились — Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко и Михаил Горбачев.

В торжественной церемонии открытии новых бюстов приняли участие изготовивший их скульптор Зураб Церетели и глава комитета Госдумы по культуре и режиссер Станислав Говорухин, а также заместитель министра культуры Александр Журавский.

«Аллея правителей» — это символ непрерывности и преемственности нашей истории, истории без вычеркнутых имен, без забытых исторических событий и периодов. Эта аллея непрерывностью уходит в вечность, и хочется верить, что она многие и многие века будет пополняться, пока жива наша история», — заявил Журавский (цитата по ТАСС).

Замминистра отметил, что Ленина и Сталина можно оценивать по-разному, однако оба они — часть истории России, которую нельзя забывать.

«Бороться с памятниками абсолютно бесперспективно, историю надо знать во всем ее многообразии», — пояснил Журавский.

Как сообщает корреспондент РБК, сразу после открытия бюста Сталина, как возле него появилась женщина с плакатом, на котором можно было прочитать текст стихотворения Анны Ахматовой, где «защитники Сталина» названы «милыми любителями пыток» и «знатоками в производстве сирот».

В начале сентября Левада-центр сообщил, что за последние 12 лет доля россиян, поддерживающих установку памятников Сталину, выросло с 36% до 39%.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков говорил, что установка бюстов на «Аллее правителей» ведется «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, единственный, кто удостоен бюста на «Аллее правителей» при жизни, ранее говорил РБК, что не против инициативы РВИО.

«Установка [бюстов] — это полностью право общественности. Если бы я возражал, то высказался. Но мы, может, не готовы для таких шагов — в любом случае пусть решит общество», — заявил Горбачев РБК.