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Автор памятника Калашникову допустил появление на нем схемы Шмайссера
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Автор памятника Калашникову допустил появление на нем схемы Шмайссера
Общество, 11:06
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Автор памятника Калашникову допустил появление на нем схемы Шмайссера
Ранее блогеры обнаружили на недавно установленном в Москве памятнике советскому конструктору схему винтовки немецкого оружейника Шмайссера, который, согласно одной из гипотез, и был истинным автором АК-47
Фото: Владислав Шатило / РБК

Создатели установленного в Москве 19 сентября 2017 года памятника советскому оружейнику Михаилу Калашникову разместили на нем схему немецкой штурмовой винтовки, разработанной работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером, сообщил на своей странице в сети Facebook военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок.

В своем сообщении Пашолок опубликовал фото постамента памятника Калашникову, особо отметив размещенную на нем схему винтовки оружия.

На вопрос другого пользователя «Штуг44 впихнули?», Пашолок ответил: «Да, взрыв-схема Штурмгевера». Под взрыв-схемой обычно понимают чертеж оружия с указанием всех деталей оружия, включая мельчайшие винты и комплектующие, а под «Штуг44» и «Штурмгевер» — немецкую штурмовую винтовку времен Второй мировой войны Sturmgewehr 44.

Автор памятника Калашникову Салават Щербаков в разговоре с РБК признал, что в проект «могла закраться» ошибка.

«Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там где, мы ее брали написано «Автомат Калашникова». Что-то из интернета», — пояснил Щербаков.

Скульптор также отметил, что «если там есть ошибка», то она «исправляется очень легко».

Щербаков сообщил, что сейчас он и его коллеги пытаются связаться с экспертом, который сообщил об ошибке. «Политической подоплеки, что кто-то из нас это подсунул, нет», - подчеркнул он.

«Мы со всеми уже связываемся. Спокойно все выясним. Самая большая в этом негативная вещь – это поведение прессы и общественности. Просто какая-то вакханалия. А вопрос-то рабочий. Мы один раз генералу на погонах сделали звезду чуть поменьше. Мы ее исправили. Ошибки бывают», - сказал скульптор.

Утром 22 сентября Пашолок выступил на своей странице в сети Facebook в защиту Щербакова, отметив, что скульптор «не обязан знать тип автомата и чертежи», а вопросы нужно задавать тем людям, «которые приняли окончательный вариант».

В 2014 году в центре скандала оказался созданный Салаватом Щербаковым памятник «Прощание славянки» на Белорусском вокзале. Сразу после торжественного открытия, в котором принимали участие министр культуры Владимир Мединский и президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, на памятнике, изображающем уходящего на фронт советского солдата, обнаружили немецкую винтовку Mauser 98. Уже на следующий день маузер с памятника убрали.

Щербаков тогла не смог объяснить РБК, что стало причиной ошибки, заверив, что злого умысла не было, а молодой коллектив «очень старался».

В Министерстве культуры РБК заявили, что установкой памятников не занимаются, рекомендовав «адресовать вопросы в Российское военно-историческое общество или автору скульптуры Салавату Щербакову».

Ранее с критикой памятника Калашникову выступил певец Андрей Макаревич, назвавший монумент «бездарной уродливой скульптурой». Отвечая на это заявление, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов опубликовал на своей странице в сети Twitter фотографию дочери Михаила Калашникова, заявившей, по словам Кононова, что «собака лает, караван идет».

Сам Щербаков критику со стороны Макаревича назвал «неэтичной».

Если бы это была нормальная беседа с приведением аргументов — это одно, но когда человек просто гаркнул, как говорится, это неуважительно не только ко мне, но и к миллионам людей, которым это [памятник Калашникову] нравится», — сказал Щербаков в разговоре с корреспондентом РБК.

Винтовка Sturmgewehr 44 была разработана в 1943 году конструктором Хуго Шмайссером. Всего до 1945 года было выпушено более 400 тыс. штук этих винтовок. Конструкция позволяла вести одиночный и полуавтоматический огонь засчет отвода пороховых газов. Стрельба велась патронами калибра 7,92 мм. Прицельная дальность составляла порядка 500-600 метров. Винтовка комплектовалась магазином на 30 патронов.

Согласно одной из гипотез, автомат Калашникова является копией винтовки Stg44. «Слухи о плагиате подогреваются еще и тем, что после войны в город Ижевск, где собственно и создавался АК-47, было вывезено для технической разборки более 50 образцов винтовки Stg-44», — писали в журнале «Военное обозрение». Однако, авторы заметки указывали, что Stg44 и АК-47 «полностью отличаются» друг от друга. «Если рассматривать каждую деталь автоматов в отдельности, то ничего общего друг с другом вы не найдете», — писали в заметке.

Памятник Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября на Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Автором монумента стал скульптор Салават Щербаков. Монумент открывал, в том числе, министр культуры Владимир Мединский, который заявил, что Михаил Калашников — это «[изобретатель Иван] Кулибин XX века» и является «культурным брендом России».

Культурный бренд или уродство: в Москве открыли памятник Калашникову Еще 9 фото
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На монументе высотой 9,8 метров изображен сам Михаил Калашников, который держит в руках автомат АК-47. На постаменте также изображены основные разработки оружейника — различные модификации автомата и пулемета Калашникова.

Авторы: Евгений Калюков, Григорий Набережнов, Сергей Витько.
Теги: Калашников , памятник , автомат Калашникова , Stg44 , немецкая винтовка , Шмайссер
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