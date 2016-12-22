Серебренников назвал обвинения в свой адрес абсурдом

Кирилл Серебренников считает абсурдом предъявленные ему обвинения, рассказал его адвокат. Ранее стало известно, что режиссер в ходе допроса отказался признать свою вину

Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссер Кирилл Серебренников считает предъявленные ему во вторник, 22 августа, обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере абсурдом. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Харитонов по завершении допроса своего подзащитного, сообщает «Интерфакс».

«Кирилл Семенович [Серебренников] считает это обвинение абсолютно абсурдным. «Платформа» была проектом, который состоялся, что на этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство», — сказал Харитонов.

Меру пресечения Серебренникову суд должен избрать в среду, 23 августа, добавил Харитонов. Следствие, по его словам, собирается просить об аресте режиссера.

О задержании Серебренникова по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа», Следственный комитет сообщил утром 22 августа. Позднее режиссеру предъявили обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере. В ходе допроса Серебренников своей вины не признал, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петрова.

Показания на Серебренникова дала другая фигурант данного дела — бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В своих показаниях женщина указала, что худрук «Гоголь-центра» создал компанию «Седьмая студия» для «реализации преступного умысла» с целью хищения государственной субсидии на поддержку современного искусства. Об этом говорилось в материалах дела, которые зачитывала судья на заседании.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в деле также есть свидетельские показания «других лиц». «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что показания на режиссера также дала сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, которая выступает свидетелем по делу.