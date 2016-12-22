ИГ опубликовала видеообращение напавшего на людей в Сургуте боевика

Нападавший на прохожих в Сургуге, по данным портала SITE Intel Group, записал видео с символикой запрещенного в России «Исламского государства». Нападение произошло 19 августа, во время него пострадали семь человек

Фото: Sputnik / Xinhua / Zuma / Global Look Press

Связанное с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) издание Furat Media опубликовало «посмертное видеообращение» мужчины, который напал в Сургуте с ножом на прохожих. Об этом говорится в сообщении на отслеживающем информационную активность террористов портале SITE Intel Group под названием «Напавший в Сургуте призывает мусульман атаковать [людей] при помощи ножей».

Мужчина на видео в нем назван «Масаудом аль-Сургути». Именно он, по данным SITE Intel Group, «19 августа 2017 года произвел атаку ИГ в российском городе Сургуте». На портале также опубликован скрин из этого видеообращения. На кадре на фоне белой стены сидит мужчина в балаклаве, рядом с ним стоит топор, а за спиной висит плакат с символикой «Исламского государства».

Инцидент в Сургуте произошел утром 19 августа. В этот день на одной из центральных улиц города мужчина напал на прохожих с ножом. В результате происшествия пострадали семь человек, сам атаковавший после прибытия на место происшествия полицейских, по данным работников правопорядка, оказал им сопротивление и был застрелен после предупредительного выстрела в воздух.

По факту случившегося региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ход его расследования под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Нападавшим, как сообщали тогда следователи, по предварительным данным являлся «местный житель 1994 года рождения». Работники правоохранительных органов в рамках расследования этого производства собирались «проверять информацию о возможных психических отклонениях» атаковавшего прохожих мужчины. Однако позже SITE Intel Group со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ сообщило о том, что ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство».