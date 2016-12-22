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Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку
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Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
В общей сложности на покупку посуды, полотенец, скатертей и других «предметов интерьера» компания потратила 5 млн руб. По словам Навального, все закупленное предназначено для вертолета компании

Компания «РН-Аэрокрафт» («дочка» «Роснефти») потратила на закупку «предметов интерьера» почти 5 млн руб., предназначенных для оснащения одного из вертолетов, сообщил в своем блоге оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

В размещенном на сайте компании протоколе закупочной комиссии содержится список закупаемых предметов. В нем, в частности, упомянуты серебряные чайные ложечки стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. руб. и икорницы по 83 тыс. руб. Кроме посуды планируется также приобрести 12 пледов по 124 тыс. руб. за штуку и некоторые другие предметы.

«Они покупают это для вертолета. Ну ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тыс. руб., рюмки для водки за 11 тыс. руб. и щипчиков для сахара за 29 тыс. руб. Это же будет не полет, а просто какая-то катастрофа», — иронизирует Навальный.

Основатель ФБК назвал такие закупки недопустимыми для компании, принадлежащей «государству, в котором 19 млн человек живет за чертой бедности».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с корреспондентом РБК пояснил, что самолет, на котором летают сотрудники «Роснефти», включая ее исполнительного директора, топ-менеджеров и даже партнеров, должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.

«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — удивился Леонтьев.

Комментируя РБК указанные на сайте закупок цены на покупку пледа или чайной ложки, представитель «Роснефти» назвал их «разумными».

«Никто с этих сумм не наваривает, они разумные. Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости, на грани разумного. Такие данные по закону не обязательно даже публичить», — заметил он.

«РН-Аэрокрафт» занимается эксплуатацией воздушных судов в интересах компании «Роснефть», полностью принадлежит «Роснефти» через ее «дочку» «РН-Актив». В 2015 году «РН-Аэрокрафт» подписала с холдингом «Вертолеты России» договор на поставку четырех вертолетов (двух Ми-171 и двух Ми-8АМТ), а с канадской Viking Air Limited — контракт на поставку десяти самолетов DHC-6 Twin Otter S400 пассажировместимостью до 19 человек с возможностью выполнения взлетов и посадок с грунтовых (снежно-ледовых) посадочных площадок.

В 2016 году «Роснефть» подписала с «РН-Аэрокрафт» контракт на авиаперевозки с использованием самолетов DHC-6 Twin до конца 2018 года на общую сумму 3,7 млрд руб. из расчета 7,12 млн руб. за летный час.

Руководителем «РН-Аэрокрафт» является бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова Сергей Цой. 

Теги
«Роснефть», Алексей Навальный, Госзакупки
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