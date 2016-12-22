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«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главы строящей объекты к ЧМ-2018 фирмы
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«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главы строящей объекты к ЧМ-2018 фирмы
Общество, 14:07
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«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главы строящей объекты к ЧМ-2018 фирмы
Бывший руководитель компании ООО «СК УС-620», которая выступает генеральным подрядчиком строительства станции метро «Стрелка» в Нижнем Новогороде к ЧМ-2018, был арестован в Москве по подозрению в хищении 40 млн руб.
Фото: Антон Ваганов / Интерпресс / ТАСС

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) арестовали бывшего руководителя ООО ​«Строительная компания «Управление строительством-620» (СК УС-620) Николая Батырева, Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

ООО «СК УС-620» занимается возведением станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу-2018, а также выполняет подряды на реконструкцию и капремонт дорог рядом со стадионом, который возводят у «Стрелки» к чемпионату мира по футболу.

Батырев был главой компании СК УС-620 в 2014–2015 годах, одновременно он был ее миноритарным акционером. Под его руководством компания стала единственным подрядчиком строительства метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, стоимость государственного контракта на строительство этого объекта составляла 10,39 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ».Следователи считают, что в рамках контракта на строительство станции метро было похищено 40 млн руб.

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По данным издания, изначально ходатайство УВД Центрального округа Москвы об аресте Батырева удовлетворил Таганский райсуд, который арестовал его на два месяца. Защита Батырева подала жалобу в Мосгорсуд, но тот оставил обвиняемого под стражей.

Один из участников расследования рассказал «Коммерсанту», что 40 млн руб. было похищено со стройки нижегородского метро путем «двойной оплаты». Руководство ООО «СК УС-620» перечислило субподрядчику средство за работы по креплению котлована станции, «однако в действительности эти работы были выполнены другой организацией и за гораздо меньшую сумму», — сообщил собеседник издания.

По данным газеты, расследование хищения началось в Нижнем Новгороде еще прошлой весной, однако о том, что сотрудниками МВД России выявлена схема хищения денежных средств, выделенных на строительство линии метрополитена в Нижнем Новгороде, сообщило МВД по Москве 20 октября. Из сообщения МВД также следует, что бывший руководитель организации-генподрядчика был задержан еще 13 сентября.

Сам Батырев был уволен с поста гендиректора ООО «СК УС-620» по решению ее учредителя Владислава Костенко из-за затяжного конфликта между акционерами, связанного с залогом 51-процентной доли в уставном капитале общества банку «Пересвет», пишет «Коммерсантъ». В дальнейшем сделка была признана недействительной в ходе судебного разбирательства между акционерами.

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Контрольный пакет банка «Пересвет» до февраля принадлежал структурам и людям, связанным с РПЦ, а в настоящее время конролируется Всероссийским банком развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»).

Станцию метро «Стрелка» обещают достроить к маю 2018 года, отмечет «Коммерсантъ», однако генподрядчик испытывает финансовые трудности: ряд компаний, которые выступили субподрядчиками по его контрактам, взыскивают с СК УС-620 свои долги в судах, в то время как заказчик работ по строительству метро, главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (МКУ ГУММиД) Нижнего Новгорода обещает, что «Стрелка» с тоннелями будет сдана в срок и в полном объеме.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: арест , метро , ЧМ-2018 , Нижний Новгород , Хищение
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