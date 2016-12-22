«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-главы строящей объекты к ЧМ-2018 фирмы

Бывший руководитель компании ООО «СК УС-620», которая выступает генеральным подрядчиком строительства станции метро «Стрелка» в Нижнем Новогороде к ЧМ-2018, был арестован в Москве по подозрению в хищении 40 млн руб.

Фото: Антон Ваганов / Интерпресс / ТАСС

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) арестовали бывшего руководителя ООО ​«Строительная компания «Управление строительством-620» (СК УС-620) Николая Батырева, Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

ООО «СК УС-620» занимается возведением станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу-2018, а также выполняет подряды на реконструкцию и капремонт дорог рядом со стадионом, который возводят у «Стрелки» к чемпионату мира по футболу.

Батырев был главой компании СК УС-620 в 2014–2015 годах, одновременно он был ее миноритарным акционером. Под его руководством компания стала единственным подрядчиком строительства метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде, стоимость государственного контракта на строительство этого объекта составляла 10,39 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ».Следователи считают, что в рамках контракта на строительство станции метро было похищено 40 млн руб.

По данным издания, изначально ходатайство УВД Центрального округа Москвы об аресте Батырева удовлетворил Таганский райсуд, который арестовал его на два месяца. Защита Батырева подала жалобу в Мосгорсуд, но тот оставил обвиняемого под стражей.

Один из участников расследования рассказал «Коммерсанту», что 40 млн руб. было похищено со стройки нижегородского метро путем «двойной оплаты». Руководство ООО «СК УС-620» перечислило субподрядчику средство за работы по креплению котлована станции, «однако в действительности эти работы были выполнены другой организацией и за гораздо меньшую сумму», — сообщил собеседник издания.

По данным газеты, расследование хищения началось в Нижнем Новгороде еще прошлой весной, однако о том, что сотрудниками МВД России выявлена схема хищения денежных средств, выделенных на строительство линии метрополитена в Нижнем Новгороде, сообщило МВД по Москве 20 октября. Из сообщения МВД также следует, что бывший руководитель организации-генподрядчика был задержан еще 13 сентября.

Сам Батырев был уволен с поста гендиректора ООО «СК УС-620» по решению ее учредителя Владислава Костенко из-за затяжного конфликта между акционерами, связанного с залогом 51-процентной доли в уставном капитале общества банку «Пересвет», пишет «Коммерсантъ». В дальнейшем сделка была признана недействительной в ходе судебного разбирательства между акционерами.

Контрольный пакет банка «Пересвет» до февраля принадлежал структурам и людям, связанным с РПЦ, а в настоящее время конролируется Всероссийским банком развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»).

Станцию метро «Стрелка» обещают достроить к маю 2018 года, отмечет «Коммерсантъ», однако генподрядчик испытывает финансовые трудности: ряд компаний, которые выступили субподрядчиками по его контрактам, взыскивают с СК УС-620 свои долги в судах, в то время как заказчик работ по строительству метро, главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (МКУ ГУММиД) Нижнего Новгорода обещает, что «Стрелка» с тоннелями будет сдана в срок и в полном объеме.