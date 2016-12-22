Офис «Яндекса» эвакуировали после визита Путина

В офисе сработала система пожарной сигнализации, сотрудников эвакуировали, сообщили в «Яндексе». Ранее компанию по случаю ее 20-летия посетил Владимир Путин

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков рассказал РБК об эвакуации здания компании. «Сработала система пожарной сигнализации», — сказал он. Он уточнил, что президент Владимир Путин уехал из «Яндекса» «давно».

Сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным, также рассказал РБК об эвакуации. «Объявили тревогу, причин не рассказали. Я решил не ждать на улице и ушел с коллегами работать домой», — заявил он. По его словам, был эвакуирован весь комплекс зданий компании.

Об эвакуации также сообщил пользователь Twitter под псевдонимом Зедя. «Офис «Яндекса» эвакуируют. Что-то случилось. Куча людей на дороге», — написал он. В его профиле в Facebook указано, что он работает в «Яндексе».

Пользователь Twitter Андрей Гаркавый написал, что в здании сработала пожарная сигнализация, и опубликовал фотографию происходящего перед офисом компании.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы сообщил, что в компанию около 16:23 поступил звонок об угрозе взрыва. По данным собеседника агентства, из офиса эвакуировали около 3 тыс. человек.​​

Ранее в четверг, 21 сентября, офис компании посетил президент России Владимир Путин. Ему, в частности, показали беспилотный автомобиль, программное обеспечение для которого разрабатывают в компании. Президент также продемонстрировали работу голосового помощника компании «Алиса».

Видео: РБК

Компания отмечает свое 20-летие: поисковую систему анонсировали 23 сентября 1997 года. Головной офис компании расположен в Москве на улице Льва Толстого.