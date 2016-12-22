Членов «Христианского государства» проверят на поджоги из-за «Матильды»

Задержанных участников «Христианского государства» проверяют на причастность к совершению серии поджогов, связанных с протестами против показа фильма «Матильда». При обыске у них обнаружили четыре канистры с зажигательной смесью

Александр Калинин во время задержания (Фото: МВД России / ТАСС)

При обыске у участников «Христианского государства», которых подозревают в поджоге машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, были изъяты четыре пластиковые канистры с бензином и частицами пенопласта. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве, и подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

«В среду, 20 сентября, при обыске у Юрия Калинина (брат Александра Калинина. — РБК) изъяли также три телефона и 20 листовок с надписью «За Матильду гореть», — рассказал источник РБК.

Видео: РБК

Сотрудники ФСБ и департамента по противодействию экстремизму МВД задержали 20 сентября в городе Грязи Липецкой области троих участников организации: 28-летнего Юрия Калинина (брат лидера «Христианского государства» Александра Калинина. — РБК), 28-летнего Александра Баянова, а также 30-летнего Дениса Манталуца. Об этом сообщил источник, знакомый с материалами расследования. Все трое задержанных — жители Липецкой области.

Неизвестные подожгли в Москве 11 сентября две машины рядом с домом, где работает Константин Добрынин. Рядом с автомобилями были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».

Ранее Александр Калинин в беседе с РБК сообщил, что члены его организации не причастны к поджогу машин. По его словам, в тот день (11 сентября. — РБК) у них была встреча во Владивостоке. По факту поджога МВД России возбудило уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).​