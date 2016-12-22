В Федерации мигрантов рассказали детали конфликта с охраной ТЦ «Москва»

Причиной конфликта, который привел к попытке устроить массовую драку у торгового центра «Москва» на юго-востоке столице, стало избиение охранниками ТЦ гражданина Таджикистана до потери сознания. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал президент мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов.

Он сообщил, что инцидент произошел 20 сентября около 14:30. По словам Шарипова, охранники ТЦ подошли к гражданину Таджикистана, который работал на частного предпринимателя, гражданку Киргизии, и занимался перевозкой вещей в тележках в торговом центре. Охранники попросили мужчину пройти за ними, вывели его на свалку рядом с ТЦ и избили до потери сознания, утверждает собеседник телеканала.

После этого, рассказал Шарипов, охранники замотали потерпевшего белой материей и выбросили за пределы рынка. Обнаружили избитого таксисты, которые вызвали скорую помощь. «Народ видел, что происходит. Сами рабочие, никто с улицы не приходил. Сами рабочие потребовали наказать преступника», – сказал Шарипов.

По словам президента федерации, словам которого также приводит «Интерфакс», всего у торгового центра было задержано около 250 человек. Собеседник добавил, что после конфликта у ТЦ некоторые его участники направились к больнице №68, куда был госпитализирован пострадавший гражданин Таджикистана.

Со ссылкой на своего корреспондента агентство сообщает, что обстановка у больницы №68 спокойная. На территории лечебного учреждения находятся около десяти сотрудников полиции.

О том, что полиция пресекла массовую драку у ТЦ на Тихорецком бульваре, д 1, на юго-востоке столицы, стало известно вечером 20 сентября. Ранее сообщалось, что в драке планировали участие до 150 человек. В полиции сообщили, что пресекли бытовой конфликт по этому адресу. Числа задержанных в полицейском ведомстве не называют.